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16 gündür gözaltında olan Evrensel gazetesi muhabirleri serbest

Muhabirler, 'Özgürlük Nöbeti' eylemini takip ederken gözaltına alınmışlardı

07 Eylül 2016 23:41

Mersin'de haber takibi yaptıkları sırada gözaltına alınan ve 16 gündür gözaltında tutulan Evrensel gazetesi muhabirleri Cemil Uğur ile Halil İbrahim Polat, savcılık tarafından ifadeleri alınmadan "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Muhabirler, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Muhabirler, 23 Ağustos'ta 'Özgürlük Nöbeti' eylemini takip ettikleri sırada gözaltına alınmıştı. Kendilerini gözaltına alan polislere "Gazeteciyiz, haber takip ediyoruz" diyen  muhabirlerimize yanıt "Ne gazeteciliği, OHAL var" olmuştu.

Muhabirler, 5 gün boyunca avukatlarıyla görüştürülmezken, 16 günlük gözaltı sırasında hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını söylemişlerdi.

 

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