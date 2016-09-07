16 gündür gözaltında olan Evrensel gazetesi muhabirleri serbest

Mersin'de haber takibi yaptıkları sırada gözaltına alınan ve 16 gündür gözaltında tutulan Evrensel gazetesi muhabirleri Cemil Uğur ile Halil İbrahim Polat, savcılık tarafından ifadeleri alınmadan "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Muhabirler, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Muhabirler, 23 Ağustos'ta 'Özgürlük Nöbeti' eylemini takip ettikleri sırada gözaltına alınmıştı. Kendilerini gözaltına alan polislere "Gazeteciyiz, haber takip ediyoruz" diyen muhabirlerimize yanıt "Ne gazeteciliği, OHAL var" olmuştu.

Muhabirler, 5 gün boyunca avukatlarıyla görüştürülmezken, 16 günlük gözaltı sırasında hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını söylemişlerdi.