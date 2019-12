16 film ve 8 yeni yönetmen Altın Portakal'da

46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasında yarışacak filmler Türk sinemasının usta isimlerinden oluşan seçici ön kurul tarafından belirlendi. Yarışacak 16 filmin yarısı yönetmenlerinin ilk filmi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı ( AKSAV) işbirliği ile bu yıl 10- 17 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film dalında yarışacak filmler ve jürisi açıklandı.



İstanbul Dedeman Otel’de yapılan basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, AKSAV Genel Sanat Yönetmeni Vecdi Sayar, AKSAV Yönetim Kurulu Üyeleri ve festivalde bu yıl onur ödüllerine layık görülen sanatçılar, jüri üyeleri ve sinema emekçileri katıldı.

Altın Portakal'da 9 jüri



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Jüri Başkanı Yönetmen Erden Kıral. Uzun Metraj jürisinde yer alan diğer isimler ise şöyle: İzzet Günay (oyuncu), Mustafa Altıoklar (yönetmen), Mustafa Ziya Ülkenciler (sanat yönetmeni), Nurgül Yeşilçay (oyuncu), Ömür Gedik (sinema yazarı), Sırrı Süreyya Önder (senarist), Yavuz Bingöl (müzisyen - oyuncu) ve Zeynep Oral (yazar).



Ulusal Yarışma için, SİYAD ödüllerini belirleyecek jüri üyeleri ise şöyle: Seray Genç, Burak Göral ve Deniz Yavuz.



46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasında yarışacak filmler ve yönetmenleri şöyle sıralanıyor:





40/ Emre Şahin



Genç yönetmen Emre Şahin’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği 40, 12 milyon nüfuslu İstanbul’da birbirini tanımayan, kendilerine bir yol bulmaya çalışırken bir çantanın peşine düşen üç farklı kişiyi belgesel tadı veren bir sinema diliyle anlatıyor. İnsan kaçakçılığı, kader, talih ve aşk üzerine bir film olan 40’ın başrollerinde Deniz Çakır, Ntare Guma Mbaho Mwine ve Ali Atay var. 40, Los Angeles’ta çalışmış olan, pek çok yabancı kanalda yönetmenlik, görüntü yönetmenliği ve kurgu yapan Emre Şahin’in ilk uzun metraj filmi.



Aya Seyahat/ Kutluğ Ataman



Dört köylünün aya seyahat etme çabaları, ele geçen siyah-beyaz fotoğraflar kullanılarak ve yöre halkından bir anlatıcı yardımıyla belgeleniyor. 1957'de gerçekleşen bu olaylar hakkında birçok farklı alandan saygın Türk aydını görüşlerini bildiriyor. Sonuçta film, tuhaf bir şekilde, bir tarih belgeseli olmaktan ziyade çağdaş Türk kültürünün derinlemesine bir incelemesine dönüşüyor. Kutluğ Ataman'ın yazıp yönettiği son eserinde Alim Rüstem Aslan, Murat Belge, Seçkin Dindar, Sibel Eraslan, Nilüfer Göle, Mahir Kaynak, Etyen Mahçupyan, Turgay Oğur, Atila Özgüç, Özge Samancı, Bülent Somay, (Panter) Emel Yıldız konuşmacı olarak yer alıyor. Aya Seyahat, yönetmenin dördüncü uzun metraj filmi.



Babam Büfe/ Meriç Demiray



Çok para kazanıp hayallerini gerçekleştirmek için sahte habercilik yapmaya kalkışan apartman görevlisi Salim’in ilginç ve yaratıcı planlarını işleyen Babam Büfe, yönetmen Meriç Demiray’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı ilk filmi. Bu komedi- dramın başrollerini iseTuran Özdemir, Levent Tülek, Nalan Kuruçim ve Caner Çandarlı paylaşıyor. 1975 doğumlu Meriç Demiray, profesyonel senaryo yazarı olarak pek çok projede çalışmış bir yönetmen.



Beş Şehir/ Onur Ünlü



“Kesişen hayatlar” yerine “kesişen ölümlerin filmi” olma iddiasıyla yola çıkan Beş Şehir’in beş karakterinin hayatı, ölümle iç içedir. Bu beş insanın sıradan yaşamı, aşkla ve ölümle örülerek, kaderin sürprizleri karşısında değişir, savrulur. Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği bu yeni uzun metraj filminin başrollerinde Bülent Emin Yarar, Altın Portakal’lı Beste Bereket, Tansu Biçer, Ahmet Rıfat Şungar ve Ege Tanman yer alıyor.Beş Şehir, 1973 doğumlu yönetmen Onur Ünlü’nün, dördüncü uzun metraj filmi.



Bornova Bornova/ İnan Temelkuran



Hayallerimizin iyice küçüldüğü, ruhen sağlıklı kalmanın zorlaştığı bir dönemde geçen Bornova Bornova sıradan hayatların çok büyük beklentilere dönüşmesini konu alıyor. Film, aynı mahalleden karakterlerin hayallerinin, erotik fantezilerinin ve korkularının ürünü olan olayları anlatıyor. 2007 yapımı Made in Europe filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve Büyük Jüri Yılmaz Güney ödülünü kazanan İnan Temelkuran’ın son uzun metraj filmi Bornova Bornova’da Öner Erkan, Kadir Çermik, Damla Sönmez ve Erkan Bektaş başrolleri paylaşıyor.



Deli Deli Olma/ Murat Saraçoğlu



Başrollerini Şerif Sezer, Tarık Akan, Zuhal Topal ve Levent Tülek’in paylaştığı Deli Deli Olma, Murat Saraçoğlu’ndan Kars'ın bir köyünde, geçen komik, naif, içten ve bizi anlatan bir hikâye. 93’ Harbi sonrasında Rusya’dan Kars’a göçe zorlanmış 70 yaşındaki Mişka ile köyün huysuz ihtiyarı Popuç arasındaki sırrı anlatan, senaryosunu Hazel Sevim Ünsal’ın yazdığı Deli Deli Olma, Tarık Akan ve Şerif Sezer’i yirmi sekiz sene sonra bir araya getiriyor. Çocukları filmlerinden sonra Deli Deli Olma ile üçüncü uzun metraj filmini gerçekleştirdi.



Gölgesizler/ Ümit Ünal



İstanbul'dan usanıp günün birinde izbe bir köye taşınan bir berberin hikâyesini anlatan Gölgesizler Hasan Ali Toptaş’ın aynı adlı romanından Ümit Ünal tarafından beyazperdeye uyarlanan bir yapım. Başrollerinde Selçuk Yöntem, Hakan Karahan ve Arsen Gürzap’ın oynadığı Gölgesizler’in müzikleri ise Candan Erçetin’e ait. Gölgesizler, 1986- 93 yılları arasında sekiz senaryosu film yapılan Ümit Ünal’ın, 9, Anlat İstanbul ve Ara’dan sonra dördüncü uzun metraj filmi.



İki Dil Bir Bavul/ Orhan Eskiköy, Özgür Doğan



Üniversiteden yeni mezun olmuş ve uzak bir Kürt köyüne atanmış Türk öğretmenin bir yılını, onun okula yeni başlayan ve Türkçe bilmeyen çocuklarla yaşadıklarını anlatan İki Dil Bir Bavul 16. Altın Koza Film Festivali’nde Büyük Jüri Yılmaz Güney ve SİYAD En İyi Film Ödüllerine sahip. Yurtiçi ve yurtdışında birçok film festivalinde gösterilen İki Dil Bir Bavul’un senaryosunu Orhan Eskiköy yazmış yönetmenliğini ise Özgür Doğan’la paylaşmıştır. Yönetmenlerin ilk uzun metraj deneyimi olan filmin başrollerindeki isimlerse Emre Aydın, Zülküf Yıldırım, Zülküf Huz.



İlkbahar Sonbahar/ Yavuz Özkan



Dünyanın gidişatından memnun olmayan 68 kuşağından bir yönetmenin hayata müdahale etmeye karar verişini anlatan İlkbahar Sonbahar’ın senaryosu da Yavuz Özkan’a ait. Coşkulu bir manifesto yayınlayarak gençlere çağrı yapan yönetmen, “kendinize ait bir hikâyeniz yoksa başkalarının hikâyelerinde yer alırsınız” diyerek macerayı başlatır. Filmin başrollerinde Alpay İzbırak, Yiğit Sertdemir, Sermet Yeşil yer alıyor. İlkbahar Sonbahar yönetmenin 14.filmi olma özelliğine de sahip.



Kara Köpekler Havlarken/ Mehmet Bahadır Er, Maryna Gorbach



Goygoy, Zilzal, Umut ve Araf gibi ödüllü kısa filmleriyle tanınan genç yönetmen Mehmet Bahadır Er ile Ukraynalı kısa film yönetmeni Maryna Gorbach'ın birlikte kurgusunu da üstlenip yönettikleri ilk uzun metrajlı filmleri Kara Köpekler Havlarken, gecekondudan bozma apartmanlardan oluşan bir mahalleyi; şehir göçebeliği, güvenlik, rant, yaşam mücadelesi kavramlarını ve iki varoş delikanlısının şehrin kıdemli çakalları arasından sıyrılıp sınıf atlama mücadelesini anlatıyor. Ulusal ve Uluslararası birçok film festivalinde gösterimi yapılan Kara Köpekler Havlarken’in başrollerinde Cemal Toktaş, Volga Sorgu, Erkan Can ve Murat Daltaban yer alıyor.



Kıskanmak/ Zeki Demirkubuz



Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı filmin başrollerinde Serhat Tutumluer, Berrak Tüzünataç ve Nergis Öztürk var. Nahid Sırrı Örik'in Kıskanmak romanını sinemaya uyarlayan yönetmen, 1940'lar Türkiyesi'nde iki kadının mücadelesini konu eden filmi, 'çirkinliğin güzellikten intikamı' diye tanımlıyor. Film, yönetmenin ilk dönem filmi olma özelliğini de taşıyor.



Kosmos/ Reha Erdem



Reha Erdem’in yazıp yönettiği Kosmos, mucizeler yaratan bir hırsızın (Kosmos), zaman dışı, sınır bir şehre her şeyden kaçıp yerleşmesinden sonra başından geçenleri anlatıyor. Kosmos geldikten sonra bu şehirde aşk, mucize ve tuhaf soygunlar birbirini kovalamaya başlar. Zamanla talihsiz olaylar serisi herkesin Kosmos’tan uzaklaşmasına sebep olur. 2009 yapımı filmin başrollerinde Sermet Yeşil, Türkü Turan, Hakan Altuntaş, Sabahat Doğanyılmaz’ı izleyeceğiz.



Başka Dilde Aşk/ İlksan Başarır



Senaryosunu İlksan Başarır ve Mert Fırat’ın birlikte yazdığı, İlksan Başarır’ ın yönettiği Başka Dilde Aşk, örümcek misali kendi etrafına ağ ören ve kendini kendine kapatan insanların öyküsüdür.

Filmde, doğuştan işitme engelli olan Onur ile çağrı merkezinde çalışan Zeynep’in, aşkın kendilerini değiştirmesine izin verişi ve bununla birlikte değişen hayatları anlatılıyor. Filmin oyuncuları Mert Fırat, Saadet Işıl Aksoy, Lale Mansur, Emre Karayel, Şebnem Köstem, Tuğrul Tülek, Ayten Uncuoğlu, Metin Coşkun, Timur Acar’dır. Başka Dilde Aşk, 1978 doğumlu yönetmenin ilk uzun metraj filmi.



Min Dit/ Miraz Bezar



Diyarbakır’da çekilen ve çatışmalı dönemde, gazeteci anne babası öldürülen iki çocuğun dünyasını konu alan Min Dît ‘in yönetmeni Almanya ve Türkiye’de yaşayan Miraz Bezar. Evrim Alataş ile birlikte yazdıkları hikâyeden Miraz Bezar’ın senaryosunu yazdığı ve yapımcıları arasında Fatih Akın’ın da yer aldığı film, Türkiye’nin 90’lı yıllarını anlatıyor. Filmde, Şenay Orak, Muhammed Al, Hakan Karsak, Berivan Ayaz, Fahriye Çelik, Alişan Önlü rol alıyor. Almanya’da yaşayan Miraz Bezar ödüllü kısa filmleriyle tanınıyor.



Usta/ Bahadır Karataş



Uçak yapma tutkusunu hayatının merkezinde gören bir erkekle, kendisini kocasının hayatının merkezinde görmek isteyen bir kadının bitmeyen çekişmesini konu eden Usta, yönetmen ve senarist Bahadır Karataş’ın ilk uzun metraj filmi. Senaryosu Ayfer Tunç ve Bahadır Karataş’a ait olan Usta’nın başrollerinde Yetkin Dikinciler, Fadik Sevin Atasoy, Şevket Çoruh ve Hasibe Eren yer alıyor.



Uzak İhtimal/ Mahmut Fazıl Coşkun



Yurtiçi ve Yurtdışı Festivallerinden “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Erkek Oyuncu” dâhil olmak üzere birçok ödülle dönen Uzak İhtimal yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un ilk uzun metraj filmi. Senaryosunu Tarık Tufan, Görkem Yeltan ve Bektaş Topaloğlu’nun birlikte yazdıkları Uzak İhtimal, İstanbul’da Müslüman bir din adamının, Hristiyan bir rahibeye olan aşkını konu alıyor. Filmin başrol oyuncularıysa Nadir Sarıbacak, Görkem Yeltan ve Ersan Uysal.