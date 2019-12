T24

Altın Ayı adayları

Cafer Penahi ile dayanışma

Almanya’nın başkenti Berlin’de, 10-20 Şubat 2011 günleri arasında düzenlenecek olan 61. Berlin Film Festivalinde (Berlinale), aralarında yönetmen Seyfi Teoman’ın "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" adlı filminin de bulunduğu 16 film "Altın Ayı" için yarışacak.Berlinale Direktörü Dieter Kosslick’in de katıldığı bir basın toplantısı ile tanıtılan festival programı çerçevesinde, farklı kategorilerde 58 ülkeden toplam 385 filmin gösterileceği belirtildi.Türklerin Almanya’ya göçünü konu alan, yönetmenliğini Yasemin Samdereli’nin yaptığı ve Vedat Erincin, Fahri Yıldırım, Aylin Tezel, Lilay Huser ve Demet Gül’ün oynadığı "Almanya-Willkommen in Deutschland" (Almanya-Almanya’ya hoşgeldiniz) adlı film de yarışma dışı gösterilecek filmler arasında yer alıyor.61. Berlinale’de Altın Ayı için şu filmler yarışacak:Yönetmenliğini Seyfi Teoman’ın yaptığı ve İlker Aksum, Fatih Al, Güneş Sayın, Baki Davrak, Taner Birsel, Mehmet Ali Nuroğlu’nun oynadığı "Bizim Büyük Çaresizliğimiz", Jonatan Sagall’ın İsrail ve İngiltere ortak yapımı "Lipstikka", Almanya’dan Andreas Veiel’in "If not us, who", ABD’den Victoria Mahoney’in "Yelling To The Sky", Miranda July’nin ABD ve Almanya ortak yapımı "The Future", Bela Tarr’ın Macar, Fransız, Alman, İsviçre ve ABD ortak yapımı "A Torinoi Lo", Ralph Fiennes’in İngiliz yapımı "Coriolanus", Paula Markovitch’in Meksika, Fransa, Polonya ve Almanya ortak yapımı "The Prize", Asger Ferhadi’nin İran yapımı "Nadir’in Simen’den Ayrılığı", Fransa’dan Michel Ocelot’un "Les contes de la nuit", ABD’den J.C. Chandor’un "Margin Call", Kore’den Lee Yon-ki’nin "Come Rain, Come Shine", Ulrich Köhler’in Almanya, Fransa ve Hollanda ortak yapımı "Schlafkrankheit", Joshua Marston’un ABD, Arnavutluk, Danimarka ve İtalya ortak yapımı "The Forgiveness Of Blood", Rodrigo Moreno’nun Arjantin, Alman ve Macar ortak yapımı "A Mysterious World" ve Alexander Mindadze’nin Rus, Alman, Ukrayna ortak yapımı "Innocent Saturday".Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, İran’da hapis cezasına çarptırılan Cafer Penahi ile dayanışma amacıyla, 11 Şubatta Penahi’nin "Offside" filminin gösterileceğini açıkladı.Festivalin jüri heyetinde yer alan Penahi hakkında verilen cezaya karşı temyize gidildiğini hatırlatan Kosslick, Penahi’nin yurt dışına çıkışına izin verilmesini ve Berlinale kapsamında Berlin’e gelmesini ümit ettiğini söyledi.Ethan ve Joel Coen kardeşlerin "True Grit" adlı filmiyle açılacak olan Berlinale’de, "Altın Ayı" için yarışacak filmlerden 13’ünün dünya prömiyerinin yapılacağı bildirildi.Berlinale’de kısa film kategorisinde, yönetmenliğini Arin İnan Arslan’ın yaptığı "Pera Berbange" adlı film de gösterilecek.