-16 FAKÜLTEYE DEKAN ATANDI ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - YÖK Genel Kurulu toplantısında, devlet üniversitelerinin 9, vakıf üniversitelerinin ise 7 fakültesine dekan atandı. Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporlarının görüşüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre, devlet üniversitelerinin 9 fakültesine dekan ataması yapıldı. Buna göre, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Adem Tutar, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesine Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Cemil Çetinkaya, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Samir Salha, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Celal Koraşlı, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Akif Şirikçi, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Mustafa Oflaz, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Halil Akkanat dekan oldu. 7 vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından dekan adayı olarak YÖK'e önerilen adaylarla ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verildiğinin de belirtildiği açıklamaya göre, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Ahmet Metin Ger, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Şükran Şıpka, Kadir Has Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Osman Zihni Zaim, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Baç, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Ferda Nakiye Boyacıgiller, Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. İsmail Ertürk dekan olarak görevlendirildi. Açıklamada, 13 Haziran 2011 tarihinde rektörlük görev süresi dolacak olan Harran Üniversitesi için rektör seçim takviminin ise 13-14-15 Mayıs 2011 olarak belirlendiği duyuruldu. YÖK Genel Kurulu, 7 Nisan 2011'de toplanacak.