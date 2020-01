16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali başlıyor

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 16 Şubat Perşembe günü başlıyor. 34 ülkeden 146 yönetmenin toplam 126 filminin gösterileceği festival, yılın en çok konuşulan filmlerinin Türkiye galalarına evsahipliği yapacak. !f İstanbul’un bu yılki teması da “İyileştiren Şeyler”

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 16-26 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da, 2-5 Mart 2016 tarihleri arasında de Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek.

!f İstanbul bağımsız sinemanın en iyilerini, yılın çok konuşulan ve bol ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluştururken, !f music filmleri ve etkinlikleriyle müzik tutkunlarının odağı olacak, !f Doc Lab ile Türkiyeli ve Ortadoğulu belgeselcileri İstanbul’da buluşturacak, !f Yarın ile sanal gerçeklik dünyasının sınırsız dünyasına sürükleyecek, dijital yayın ağı !f ² ile de 32 farklı kente !f filmlerini götürecek.

İstanbul’da yeni salon: Cinemaximum Akasya

!f İstanbul bu yıl İstanbul durağında, Cinemaximum City’s Nişantaşı, Cinemaximum Kanyon ve Cinemaximum Budak & CKM salonlarının yanına yeni bir sinema salonu daha ekliyor: Cinemaximum Akasya. Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de de Cinemaximum Konak Pier sinemalarındaki gösterimlerine ise devam ediyor. Festivalin etkinlik mekânları bomontiada, Babylon ve Alt Sanat Mekânı olacak!

!f İstanbul 2017: İyileştiren Şeyler!

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali bu yıl temasını “İyileştiren Şeyler” olarak belirledi. Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği kaosa karşı “iyileştiren şeyler” önerecek olan !f İstanbul, seyirciyi filmlerde, müzik etkinliklerinde ve bu yıla özel sohbetlerde buluşturup birlikte şifa yolları aramaya davet edecek.

!f İstanbul’u “Moonlight/Ay Işığı” açıyor!

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin açılış filmi,En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 8 daldaki adaylığıyla Oscar yarışının en güçlü adaylarından biri olan “Moonlight/Ay Işığı”. Variety’nin 2016’nın en dikkat çeken yönetmenler listesinde işaret ettiği Barry Jenkins’in ustalık eseri sayılan film, üç farklı zamanda geçen ve bir çocuğun büyüme ve kendini keşfetme hikâyesini konu alıyor.

Galalar: Yılın en çok beklenen filmleri !f’te!

Galalar bölümün bu yıl da, Toronto’dan Venedik’e, Cannes’dan Sundance’e, dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş, yılın en çok beklenen filmlerini seyirciyle buluşturuyor. Aralarında Ang Lee’nin “Billy Lynn's Long Halftime Walk/Billy Lynn'in En Uzun Yürüyüşü”; Kelly Reichardt’ın “Certain Women/Mutlak Kadınlar”; Richard Linklater’ın “Everybody Wants Some!!/Herkes Biraz İster!!”; Lone Scherfig’in“Their Finest/Aşkın Çekimi”; Sarah Adina Smith’in “Buster's Mal Heart/Buster’ın Hasta Kalbi”nin de bulunduğu toplam 15 film Türkiye galasını !f İstanbul’da yapıyor.





!f’i T2 Trainspotting kapatıyor!



!f İstanbul’un kapanış filmi, yılın sinema olaylarından “T2 Trainspotting” olacak. Danny Boyle’un 1996’da Irvine Welsh’in efsanevi romanından uyarladığı ve sinema tarihinin en kült filmlerinden birisi oluveren “Trainspotting”in devam filmi olan “T2 Trainspotting”in biletleri iki gün içinde tükenmişti.

10 yıldır yılın en ilham veren yönetmenini arıyor!

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin onuncu yılına giren Keş!f Uluslararası Yarışması, yılın ilham veren yönetmenini aramaya devam ediyor.

İlk ya da ikinci uzun filmini yönetmiş yönetmenlerin filmlerinin yarıştığı Keş!f bölümünde, ABD, Almanya, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İran, İsrail, Kanada, Katar, Mısır, Peru, Polonya, Tayland’dan toplam 9 film, 10.000 A.B.D. Doları değerindeki Keş!f Ödülü için jüri karşısına çıkacak.

Bu yılın jürisi ise Hint asıllı Kanadalı yönetmen Richie Mehta, Belçikalı görüntü yönetmeni Florent Herry ve Türkiyeli oyuncu Nesrin Cavadzade’den oluşuyor.

Keş!f bölümündeki filmler ayrıca, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi tarafından değerlendirmeye alınacak ve Barış Saydam, Janet Barış ve Murat Tırpan’dan oluşan jüri, seçecekleri bir filme SİYAD Ödülü’nü verecek.

Keş!f Uluslararası Yarışması’nda yarışacak yönetmenler ve filmleri ise şöyle:

Nele Wohlatz “The Future Perfect/Miş'li Gelecek Zaman”

Anocha Suwichakornpong “By the Time It Gets Dark/Karanlık Çöktüğünde”

Hadas Ben Aroya “People That are Not Me/Kimse Benzemez Bana”

Agnieszka Smoczyńsk “The Lure/Deniz Kızlarının Şarkısı”

Leonor Caraballo, Matteo Norzi “Icaros: A Vision/Ikaros”

Tamer El Said “In the Last Days of the City/Şehrin Son Günlerinde”

Damien Manivel “The Park/Park”

Karl Lemieux “Shambles/Darmaduman”

Reza Dormishian “Lantouri”

Yılın en iyi müdahalesi seçilecek

!f İstanbul’un iki yıl önce başlattığı ve dünyadan aktivist filmlerin yarıştığı Aşk & Başka Bi’ Dünya’da ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsrail, Mısır, Polonya, Suriye ve Türkiye’den toplam 7 film, 10.000 A.B.D. Doları değerindeki ödül için yarışacak.

Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması’nın bu yılki jürisinde; Çinli çağdaş sanatçı ve insan hakları savunucusu Ai Weiwei; yazar ve gazeteci Ece Temelkuran ve Mısır asıllı İskoç sinemacı Khalid Abdalla yer alıyor.

Aşk & Başka Bi’ Dünya’da yarışacak filmler ise şöyle:

Valeria Bruni Tedeschi, Yann Coridian “A Young Girl In Her Nineties/Doksanlarında Bir Genç Kız”

Tali Shemesh, Asaf Sudry “Death in the Terminal/Garda Ölüm”

Serkan Çiftçi “Gacı Gibi”

Theo Anthony “Rat Film/Fare Filmi”

Andreas Dalsgaard, Obaidah Zytoon “The War Show/Savaş Şovu”

Paweł Łoziński “You Have No Idea How Much I Love You/Seni Ne Kadar Sevdiğimi Bir Bilsen”

Mohamed Siam “Whose Country?/Kimin Ülkesi?”

Yeni; Görme Biçimleri ve Yaratıcı Belgeseller

!f İstanbul’un “!f music”, “Ev”, “Oyun”, “Gökkuşağı”, “Sanat Hayat İçindir!”, “Karanlık & Köşeli”, “!f kült” gibi klasikleşmiş bölümlerine bu yıl “Görme Biçimleri: Yaratıcı Belgeseller”, ekleniyor. Adını bu yıl başında kaybettiğimiz John Berger’den alan bölümde, belgesel sinemanın gerçeklikle olan ilgisi ve algısıyla oynayan, yaratıcı belgeseller gösterilecek.

Michal Marczak’a Sundance’te Dünya Belgeselleri dalında En İyi Yönetmen Ödülü kazandıran “All These Sleepless Nights/Uykusuz Her Gece”; Dean Fleischer-Camp’in belgesel filmciliğin sınırları konusunda tartışmalar yaratan filmi “Fraud/Sahte”; gerçek aşka dair mitleri kırarak, aşk kavramını kafamızda yeniden şekillendirmemizi sağlayan “LoveTrue/GerçekAşk”; ünlü İtalyan sanatçı Yuri Ancarini’nin yönettiği “The Challenge/Mücadele” ve “The Dreamed Ones/Kalp Zamanı: Ingeborg Bachmann – Paul Celan Mektuplar”, sinemada yeni bakışları keşfetmeye hazır sinemaseverleri bekliyor.

YENİ! Ortadoğulu belgeselciler İstanbul’da buluşuyor!

Festival programındaki yeniliklerden biri de !f Doc Lab olacak. !f İstanbul ve Yeni Film Fonu işbirliğiyle gerçekleşecek !f Doc Lab, Türkiye’den ve Ortadoğu'dan belgesel yönetmenlerini İstanbul’da buluşturacak.

!f İstanbul’un “bir soluklanma ve rahatlama ânı, destek ve güç veren bir ortamda birlikte geçirilecek bir zaman aralığı” olarak tanımladığı !f Doc Lab, Türkiye’den ve Ortadoğu'dan belgesel yönetmenlerini bir araya getirecek ve 22-23 Şubat tarihlerinde Soho House İstanbul’da gerçekleşecek.

!f²: !f İstanbul 32 şehir, 42 noktada aynı anda

Dünyada ilk kez !f İstanbul tarafından gerçekleştirilen ‘alternatif film dağıtım ve paylaşım’ projesi !f², bu yıl Adana’dan Denizli’ye, Gümrü’den Lefkoşa’ya 42 farklı noktaya ulaşacak. İş Bankası’nın İş'te Üniversiteli markası partnerliğinde beşinci kez düzenlenen !f², Anadolu Kültür danışmanlığında ve Mediatriple tarafından sağlanacak online video platform ile gerçekleşecek ve !f İstanbul’un festival salonlarını Türkiye’de 30 şehrin yanı sıra Gümrü ve Lefkoşa’ya taşıyacak.

Festivalin son üç günü olan 24-25-26 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gösterilecek 5 film, 32 şehir ve 42 farklı noktada, 15 bin kişiye aynı anda ulaşacak. Ayrıca, Anadolu’nun farklı şehirlerinin toplum merkezlerinde mültecilere özel Arapça altyazılı gösterimler de yapılacak. Gösterimlerin ardından İstanbul’da yönetmenlerle yapılacak söyleşiler internet üzerinden canlı yayınlanacak ve bu şehirlerdeki katılımcılar da sohbeti izleyip, yönetmenlere soru sorabilecek. !f² kapsamında bu yıl; “Koca Dünya”, “India in A Day/Bir Günde Hindistan”, “The Giant/Dev”, “Window Horses/Camdan Atlar” ve “Tanna” gösterilecek.

Türkiye’den Kısalar: Yılın en iyi kısaları bir arada

!f İstanbul’un kısa metrajlı film üretimine dair son bir yıl içerisindeki eğilimlerin derlemesini yapmak amacıyla hazırladığı “Türkiye’den Kısalar” bölümü, bu yıl da yönetmen ve yapımcıların yanı sıra kısa film izleyicilerinin önerileriyle hazırlandı. !f İstanbul’un tematik olarak programladığı “Türkiye’den Kısalar” derlemeleri İstanbul, Ankara ve İzmir’de çeşitli festival sinemaları ve mekânlarında ücretsiz olarak !f izleyicilerine sunulacak. İstanbul’daki gösterimler sırasında yapılacak “İzleyici Oylaması” sonucu bir kısa filmin yönetmeni uluslararası bir festivale izleyici olarak katılmaya hak kazanacak.

Biletler biletix’te, öğrencilere 2 TL!

Bu yıl !f İstanbul, genç !f’çilere özel bir indirimle geliyor. Öğrenci kimliğini gösteren !f’çilere hafta içi gündüz seanslarındaki filmler 2 TL’den satışa sunulacak. İş’te Üniversiteli ya da Maximum Kart sahibi öğrenciler ise aynı seansları 1 TL ödeyerek izleyebilecekler.

Biletix’ten ve sinema gişelerinden satın alınabilecek biletler için ücretler şöyle:

İstanbul

Hafta içi gündüz gösterimleri (19:00 öncesi tüm seanslar)

Tam: 10 TL Öğrenci: 2 TL

Hafta içi 19:00 seansı ve sonrası ile hafta sonu tüm gün

Tam: 20 TL Öğrenci: 17 TL

21:30 – 22:00 seansları

Tam & Öğrenci: 22 TL

Ankara ve İzmir

(19:00 öncesi tüm seanslar)

Tam: 10 TL Öğrenci: 2 TL

Hafta içi 19:00 seansı ve sonrası ile hafta sonu tüm gün

Tam: 19 TL Öğrenci: 16 TL

21:30 – 22:00 seansları

Tam & Öğrenci: 20 TL

Sosyal medyada en çok takip edilen festival olan !f İstanbul ile ilgili güncel bilgileri festivalin Facebook, Twitter ve Instagram, Snapchat ve Periscope hesaplarından izleyebilirsiniz. !f İstanbul’u sosyal medyada @ifistanbul adresiyle takip edebilir, paylaşımlarınızı #if2017, #ifteizledim ve #ifmaximumda etiketiyle yaparak sohbete katılabilirsiniz.

