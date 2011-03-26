16 bin silahın sırrı çözüldü!

T24 - İç çatışma yaşanan Yemen’e gönderilirken ele geçirilen Türk yapımı 16 bin tabancanın esrarı çözüldü. ‘Travmatik silah’ denilen ve plastik mermi atan tabancalar İstanbul Dudullu’da üretiliyor..



‘Lamba’ adlı bir operasyonla Yemen’e gönderilmek istenirken yakalanan plastik mermi atan 16 bin travmatik silahın üretimini yapan Üçyıldız Silah Sanayi şirketi sahibi İrfan Akdal, “Ben silahları resmi işlemle bir şirketin temsilcisi olan Faik’e sattım, paramı da aldım. Onun silahları ne yaptığı beni ilgilendirmez” dedi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Birleşik Arap Emirlikleri’nde Yemen’e kaçırılması planlanan 16 bin imitasyon tabancanın Türkiye’den gönderildiği ortaya çıkmış ve tüm dünyanın gözü Türkiye’ye çevrilmişti. Dubai’de yakalanan Türk yapımı silahlar ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Yemen’e gönderilmek istenen silahların tamamının travmatik silah denilen ve plastik mermi atan silahlar olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de satışı yasaklanan travmatik silahlar, Türkiye’de sadece Üçyıldız Silah Sanayi Şirketi tarafından üretiliyor ve yurt dışına ihraç ediliyordu. İddiaya göre haftalardır ayaklanmaların yaşandığı Yemen’e gönderilmek istenen silahlar da Üçyıldız Silah Sanayi’nin İstanbul Dudullu’daki fabrikasında üretildi. Silahların üretimini yapan şirket sahibi İrfan Akdal, daha sonra bu silahları Faik isminde bir aracıya sattı. Silahların parası da peşin alındı.





Faik adlı aracı gözaltında



Resmi izinlerle yapılan işlemlerin ardından aracı silahları önce deniz yoluyla Mısır’a gönderdi. Mısır’da gemiden indirilen ve içerisinde 16 bin travmatik silah bulunan konteynır buradan bir tıra yüklenerek kara yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderildi. Silahlar Yemen’e ulaştırılacak ve Yemen’de bekleyen alıcı Hamid piyasa değeri yaklaşık 4.5 milyon doları bulan silahları karşılayacaktı. Ancak konudan haberdar olan Mısır-Yemen ve Dubai polisi silahları takip ediyordu. Ortaklaşa düzenlenen ve Lamba adı verilen operasyonla silahlar ile birlikte aralarında Faik isimli aracının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.





Türkiye’de satışı yasak



Türkiye’den gönderilen tabancaların üreticisi olduğu iddia edilen Üçyıldız Silah Sanayi Şirketi’nin sahibi İrfan Akdal ise, VATAN’a konuştu. Yaklaşık 4 buçuk milyon dolar değerindeki silahların “travmatik” denilen plastik mermi atan taklit silahlardan olduğunu belirten Akdal, “Bunlar normal silahlardan materyal olarak farklı üretilir. Türkiye’de satışı yasak. Ancak biz ihracat amacıyla üretiyoruz. Daha sonra ya kendimiz ihraç ediyoruz, yada aracı şir ketlere satıyoruz. O silahların içerisinde bizim ürettiğimiz modeller de var. Ancak bu tamamen yasal yolarla yapılmış bir satıştır. Satış yaptığımız firma da bu tür ürünleri almaya ve satmaya yetkili bir firma. Biz satışı yaptıktan sonrasına karışmayız” diye konuştu.





Normal silaha dönüşebilir



Travmatik silahların bakanlığın izni doğrultusunda sadece ihraç amacıyla üretildiğini belirten Akdal, şunları anlattı: “Ben silahları Faik isminde daha önce de iş yaptığım bir kişiye sattım. Her şeyiyle yasal bir satıştı. Paramı da aldım. Ben sattıktan sonra onun silahları ne yaptığı veya nereye gönderidiğini kontrol edemem. Beni ilgilendirmiyor. Ayrıca 16 bin rakamı da abartılıyor. Bizim 20 bin 30 binlik satışlarımız da oluyor.” Yakın mesafeden ölümcül olabilen travmatik silahların küçük bir işlemin ardından gerçek silah olarak da kullanılabileceğni söyleyen Akdal, “Her silah dönüştürülebilir. Silahı satın alan kişiler küçük birer işlemle silahı gerçek mermilerle kullanılacak hale getirebilir. Ancak bu bizi ilgilendirmiyor. Ben silah firmasıyım. Bana sipariş geliyor ben kuru sıkı olarak gönderiyorum. Ben silahım için izin almışım. Sonrası beni ilgilendirmiyor” dedi.





‘Biz satışı yaparız gerisine karışmayız’



Üçyıldız Silah’ın sahibi İrfan Akdal, “Bu tamamen yasal yolarla yapılmış bir satıştır. Çalıştığımız firma da bu tür ürünleri almaya ve satmaya yetkili bir firma. Biz satışı yaptıktan sonrasına karışmayız” dedi.





Travmatik silah nedir



Birçok Avrupa ülkesi gibi Türkiye’de de satışı yasaklanan travmatik silahlar plastik mermi atmaya yarıyor. Birçok ülkenin güvenlik güçleri tarafından büyük toplumsal olaylarda kullanılıyor. Yakın mesafeden ölümcül olabiliyor. Üzerinde yapılacak küçük bir işlemle de gerçek mermi atabilir hale geliyor.





NOT:



Dubai polisinin yakalanan 16 bin travmatik silahı satışa çıkaracağı ve elde edilen gelirin Yemen’deki Çocuk Esirgeme Kurumu’na aktarılacağı öğrenildi.



