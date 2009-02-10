16 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 bin 200 sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Oltu ilçesinde Sağlık Meslek Lisesi Spor Salonu’nda konuşma yaptı. 16 bin 200 sağlık personelinin alınacağını belirterek, “Nasip olursa Mart ayı içerisinde yerleştirmelerini yapmış olacağız” dedi. Alınacak personel içerisinde acil tıp teknikeri ve acil tıp teknisyenleri bulunduğunu bildiren Akdağ, “Bunların içerisinde bin 200 kişi civarında paramedik dediğimiz acil tıp teknikerleri var. 800’e yakın sağlık meslek liselerinde yetişen acil tıp teknisyenleri var” diye konuştu.





Bakan Akdağ, sağlık meslek liselerinden 90’lı yılların başında mezun olup da işe giremeyenler bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: “Bunların sayısı çok fazlaydı. İşe giremiyorlardı. İşe girememiş 100 kişi varsa 90’ı bugün işe girdi. Geriye kalan 10’u ise puanları düşük. Ama biliyorum ki önümüzdeki yıllarda onlar da işe girecekler. Sağlık personeli açısından az tercih edilen bölgelerde puanlar düşük. Buralar tercih edilirse işe girmek daha kolaylaşır.”



