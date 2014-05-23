16 bin çalışan daha çıkarılacak



Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Amerikan bilişim devi Hewlett-Packard (HP) işten çıkarmalarda daha da sert kararlar uygulamaya hazırlanıyor. Şirkette son yıllara damgasını vuran yeniden yapılanma kapsamında 16 bine yakın kişinin daha işten çıkarılacağı bildirildi. Böylece bu süreçte işini kaybedenlerin sayısının 50 bini bulacağı kaydediliyor.

Ciro azaldı, kâr arttı

Rekabet gücünün korunması için işten çıkarmaların gerektiğini açıklayan Hewlett-Packard’ın cirosu mali yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 azalarak 27 milyar 300 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl 1 milyar 80 milyon dolar olan kâr miktarı ise 1 milyar 270 milyon dolara yükseldi. Şirket, ana faaliyet alanı olan bilgisayar, yazıcı ve bilgisayar ağlarının kalbi olan sunucu üretiminde sorunlarla yüz yüze.

2011 sonbaharından bu yana Hewlett-Packard’ın CEO'su olan Meg Whitman bu nedenle şirketin başka alanlara yönelmesine çabalıyor. Şu anda tablet bilgisayar üretimine ağırlık veriliyor, ayrıca üç boyutlu baskı yapan yazıcı üretimine geçilmesi planlanıyor. Bulut bilişim alanında daha kapsamlı hizmet verilebilmesi için de yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.