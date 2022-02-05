16 bin abonenin 2 gündür elektriksiz kaldığı Isparta'da belediye başkanından "su kesintisi" açıklaması

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gece saatlerinde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye ekipleriyle tek tek görüşen Başkan Başdeğirmen, kolaylıklar diledi.

Tuzlama ve küreme çalışmalarıyla ilgili de bilgi alan Başdeğirmen, tüm muhtarların sahada halkla yakından ilgilendiğini ifade etti.

Başdeğirmen, bir vatandaşın 'Başkanım, sular da kesilecekmiş doğru mu?' sorusuna, "Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz. Elektrik kesik olunca su basılan pompalarda elektrik yok. Buradaki su pompalarından jeneratörle su basıyoruz. Bütün hatlarda su olacak. Ufak tefek sorunlar oldu. İki gün sıkıntı sonrasında yıl boyu rahatlık olacak" diye cevap verdi.