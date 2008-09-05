'16. Başkent Moda Günleri' başlıyor

AGSD'den yapılan açıklamaya göre, Şenay Akay, Tuba Özay, Ece Gürsel, Hande Subaşı gibi ünlü mankenlerin yer alacağı "çarpışma" temalı defilede, önde gelen giyim firmalarının sonbahar-kış koleksiyonları sergilenecek.



Koreografi ve konsepti Yasin Soy'un imzasını taşıyan defile, Fashion TV'de canlı yayınlanacak.

AGSD Başkanı Canip Karakuş, yılda iki kez düzenledikleri bu etkinlikle moda ile ilgili isimleri başkentte bir araya getirdiklerini belirterek, "Dünya alıcıları ile Ankara üreticilerini buluşturmak ve Ankara'nın giyim sanayicileri için bir ticaret merkezi olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.