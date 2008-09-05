T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'16. Başkent Moda Günleri' başlıyor

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) tarafından 16.sı düzenlenen Başkent Moda Günleri, 8 Eylül Pazartesi günü Sheraton Otel'de yapılacak.

05 Eylül 2008 03:00

AGSD'den yapılan açıklamaya göre, Şenay Akay, Tuba Özay, Ece Gürsel, Hande Subaşı gibi ünlü mankenlerin yer alacağı "çarpışma" temalı defilede, önde gelen giyim firmalarının sonbahar-kış koleksiyonları sergilenecek.

Koreografi ve konsepti Yasin Soy'un imzasını taşıyan defile, Fashion TV'de canlı yayınlanacak.
AGSD Başkanı Canip Karakuş, yılda iki kez düzenledikleri bu etkinlikle moda ile ilgili isimleri başkentte bir araya getirdiklerini belirterek, "Dünya alıcıları ile Ankara üreticilerini buluşturmak ve Ankara'nın giyim sanayicileri için bir ticaret merkezi olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

ETİKETLER

kadınmoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24