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16 aylık Toprak bebek için seferber oldular

Ferit DEMİR/NAZIMİYE (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü'nde ateşi yükselen 16 aylık Toprak bebek, kar motosikletiyle köye giden AFAD ekiplerinin 4 saatlik çabası sonucunda hastaneye ulaştırıldı

18 Ocak 2019 18:46

Ferit DEMİR/NAZIMİYE (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ\'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü\'nde ateşi yükselen 16 aylık Toprak bebek, kar motosikletiyle köye giden AFAD ekiplerinin 4 saatlik çabası sonucunda hastaneye ulaştırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nazımiye\'nin Ramazan Köyü\'nde oturan Neşe ve Özgür Aslan çiftinin 16 aylık bebeği Toprak, dün gece hastalandı. Ateşi 39 dereceye kadar yükselen bebeğin ailesi, sağlık görevlilerinden ambulans istedi. Köy yolunun kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle sağlık görevlileri de durumu jandarma ile AFAD ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen AFAD ekipleri, kar motosikletiyle köye ulaşmaya çalıştı. Ancak kar motosikleti tipide 2 kez kara saplandı. Ekipler, 4 saatlik çalışma sonunda köye ulaşmayı başardı. Toprak bebek, evden alınarak Nazımiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye altına alınan Toprak bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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