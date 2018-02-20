16 aydır tutuklu; gazeteci İdris Sayılğan yine tahliye edilmedi

KHK ile kapatılan DİHA muhabiri İdris Sayılğan'ın 16 aydır tutuklu bulunduğu davanın ikinci duruşması Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Sayılğan ve aynı davada tutuklu yargılanan 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri İdris Sayılğan’ın 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklu yargınlandığı davanın ikinci duruşması Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 15 yıla kadar hapis cezası istenen gazeteci Sayılğan duruşmaya Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, aynı davadan yargılanan 4 tutuklu da bulundukları cezaevlerinden SEGBİS’le katıldı. Savunmalarını yapan sanık, beraatlerini talep etti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Mahkeme Sayılğan ve diğer tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 23 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

Duruşmaya Sayılğan ailesi ve gazeteci arkadaşları ile Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, takip etti.