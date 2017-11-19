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16 aydır kayıp oğlunu arıyor

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Bülent Emetli, 16 ay önce ortadan kaybolan oğlu, mobilya imalatçısı 33 yaşındaki Levent Emetli'nin bulunması için yetkililerden yardım istedi

19 Kasım 2017 19:54

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Bülent Emetli, 16 ay önce ortadan kaybolan oğlu, mobilya imalatçısı 33 yaşındaki Levent Emetli\'nin bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Ayvalık Sanayi Sitesi\'nde mobilya atölyesi işleten, evli ve 1 çocuk babası Levent Emetli, 12 Temmuz 2016 tarihinde, bir alacağını tahsil etmeye gideceğini belirterek, evden çıktı. Bir daha Emetli\'den haber alamayan yakınları, gidebileceği yerlere bakıp, kendisine ulaşamayınca durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Savcılığa kayıp başvurusunda bulunulurken, yakınları ve güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen Emetli\'den 16 aydır haber alınamadı.
Dayanacak güçlerinin kalmadığını dile getiren baba Bülent Emetli, \"16 aydır oğlum, ortalıklarda yok. Hayatta mı, değil mi? Bunu bile bilmiyoruz. Oğlumu gören veya yerini bilenler, varsa bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Ayvalık Sanayi Sitesi\'nde, mobilyacı dükkanı vardı. Çalışır, işine bakardı. Oğlumuzun, bildiğimiz bir problemi de yoktu. Eşi, ortadan kaybolmasının ardından çocuğunu alarak, İstanbul\'a gitti. Oğlumun evinin bacası, artık tütmüyor. Dükkanını da kapatmak zorunda kaldık. Bütün yük, benim omuzlarıma kaldı. Perişan haldeyiz. Artık bir yerden sonra taşınamaz hale gelecek. Allah rızası için oğlumun bulunması için yetkililer tarafından bize yardımcı olunsun\" diye konuştu. 
Oğlunun yasa dışı yollarla Türkiye\'den Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isterken, diğer kaçaklarla birlikte ölmüş olabileceğine ilişkin iddiaların bulunduğunu da söyleyen Emetli, \"Oğlum Levent, sağ isen bize ulaşmaya çalış. Seni çok özledik. Lütfen, hayattaysan gel. Çoluğun, çocuğun, hepimiz perişanız\" diyerek, oğluna seslendi.

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