16 asırlık su kemerine çivilenen AKP pankartı kaldırıldı, yeni pankart bağlandı

İstanbul Fatih'te bulunan 1637 yıllık Bozdoğan Kemeri'ne çivilenen AKP pankartı tepkiler üzerine kaldırıldı. İstanbul'un en önemli tarihi eserlerinden Bozdoğan Kemeri üzerine çivilenerek asılan AKP pankartı, tarihi yapıyı fiziksel olarak tahrip ettiği ve kültürel algıyı da olumsuz etkilediği gerekçesiyle arkeologların tepkisi üzerine belediye tarafından kaldırıldı.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul 4 No'lu Koruma Bölge Kurulu'na başvurarak pankartın çok sayıda vide/çivi benzeri metal araçlarla sabitlendiği, bunların da doğrudan taş bloklar üzerine çakıldığına dikkat çekmişti.

Arkeologlar Derneği'nin fiziksel tahribat yaratan pankartın kaldırılması için ilgili Koruma Bölge Kurulu, Fatih ilçe Seçim Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı başvuruda karar çıktı.

Daha küçük bir pankart 'bağlandı'

Resmi girişimler ve tepkiler sonucu Bozdağan Kemeri üzerindeki dev seçim pankartı kaldırıldı, ancak çivi çakılarak olmasa da daha küçük bir pankart su kemerine bağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yanıtta, "Başvurunuz doğrultusunda yerinde inceleme yapılmış olup, başvuru konusu afişin 22.05.2015 tarihi itibari ile kaldırılmış olduğu tespit edilmiştir" denildi.