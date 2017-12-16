16 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

BEŞİKTAŞ

18.00 Osmanlıspor maçının son çalışması yapılacak.

GALATASARAY

12.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

15.30 Takım Malatya\'ya gidecek.

16.30 Takımın kente varışı.

21.00 Sarı-kırmızılı bir futbolcu, MalatyaPark GSStore\'de imza gününe katılacak

FENERBAHÇE

Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları devam edecek.

TFF 1. LİG

13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

13.00 Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep)

15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor (Çaykur Didi)

TFF 2. LİG

Kırmızı Grup

13.30 İnegölspor-Sivas Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Sarıyer-Tuzlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

Beyaz Grup

13.30 Hacettepe-Konya Anadolu Selçukspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Pendikspor-Ottocool Karagümrük (Pendik)

AVRUPA LİGLERİ

17:30 Augsburg - Freiburg (Çağlar Söyüncü)

17:30 Stuttgart - Bayern Münih (Beşiktaş\'ın rakibi)

20.30 Borussia Dortmund - Hoffenheim (Nuri Şahin, Ömer Toprak)

22:45 Roma - Cagliari (Cengiz Ünder)

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI

Dünyanın en büyük kulübü belli oluyor. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Libertadores şampiyonu Gremio, Dünya Şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek

20:00 Real Madrid - Gremio

BASKETBOL

13.00 Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank arasındaki derbi maç BJK Akatlar Spor Salonu\'nda oynanacak

15:15 Trabzonspor - Demir İnşaat Büyükçekmece

17:00 Sakarya BŞB Basketbol - Gaziantep Basketbol

20:15 Banvit - Darüşşafaka

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

15:00 Bellona AGÜ Spor - Galatasaray

17:00 Beşiktaş - Adana ASKİ

KUPA VOLEY - BAYANLAR

14.00 İlbank - Seramiksan (TVF Başkent Voleybol Salonu)

17.00 Nilüfer Bld. - Halkbank (TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

17.00 Çanakkale Bld. - Beşiktaş (Anafartalar Spor Salonu)

17.00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Bursa B.Şehir Bld. (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

YÜZME

Paletli Yüzme Şampiyonası Gebze\'deki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu\'nda cumartesi ve pazar günleri yapılacak

TAHA AKGÜL SPOR MERKEZİ

11.00 \"Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonalarında defalarca altın madalya kazanarak Türkiye\'nin gururu olan Milli Güreşçi Taha Akgül\'ün adı, Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan spor merkezine verilecek