16 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)
BEŞİKTAŞ
18.00 Osmanlıspor maçının son çalışması yapılacak.
GALATASARAY
12.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
15.30 Takım Malatya\'ya gidecek.
16.30 Takımın kente varışı.
21.00 Sarı-kırmızılı bir futbolcu, MalatyaPark GSStore\'de imza gününe katılacak
FENERBAHÇE
Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları devam edecek.
TFF 1. LİG
13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
13.00 Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep)
15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor (Çaykur Didi)
TFF 2. LİG
Kırmızı Grup
13.30 İnegölspor-Sivas Belediyespor (İnegöl İlçe)
13.30 Sancaktepe Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Sarıyer-Tuzlaspor (Yusuf Ziya Öniş)
Beyaz Grup
13.30 Hacettepe-Konya Anadolu Selçukspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Pendikspor-Ottocool Karagümrük (Pendik)
AVRUPA LİGLERİ
17:30 Augsburg - Freiburg (Çağlar Söyüncü)
17:30 Stuttgart - Bayern Münih (Beşiktaş\'ın rakibi)
20.30 Borussia Dortmund - Hoffenheim (Nuri Şahin, Ömer Toprak)
22:45 Roma - Cagliari (Cengiz Ünder)
FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI
Dünyanın en büyük kulübü belli oluyor. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Libertadores şampiyonu Gremio, Dünya Şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek
20:00 Real Madrid - Gremio
BASKETBOL
13.00 Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank arasındaki derbi maç BJK Akatlar Spor Salonu\'nda oynanacak
15:15 Trabzonspor - Demir İnşaat Büyükçekmece
17:00 Sakarya BŞB Basketbol - Gaziantep Basketbol
20:15 Banvit - Darüşşafaka
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
15:00 Bellona AGÜ Spor - Galatasaray
17:00 Beşiktaş - Adana ASKİ
KUPA VOLEY - BAYANLAR
14.00 İlbank - Seramiksan (TVF Başkent Voleybol Salonu)
17.00 Nilüfer Bld. - Halkbank (TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
17.00 Çanakkale Bld. - Beşiktaş (Anafartalar Spor Salonu)
17.00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Bursa B.Şehir Bld. (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
YÜZME
Paletli Yüzme Şampiyonası Gebze\'deki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu\'nda cumartesi ve pazar günleri yapılacak
TAHA AKGÜL SPOR MERKEZİ
11.00 \"Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonalarında defalarca altın madalya kazanarak Türkiye\'nin gururu olan Milli Güreşçi Taha Akgül\'ün adı, Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan spor merkezine verilecek