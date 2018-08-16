16 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİ
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçları oynanacak.
20:45 LASK Linz (0) - (1) Beşiktaş
21:45 Burnley (0) - (0) Medipol Başakşehir
19:30 Kopenhag (2) - (1) CSKA Sofia (Halil Umut Meler yönetecek)
21:00 Brondby (2) - (0) Spartak Subotica (Hüseyin Göçek yönetecek)
FENERBAHÇE
14:00 İngiliz ekibi Leicester City\'den kiralanan Cezayirli santrfor İslam Slimani için imza töreni düzenlenecek.
Sarı-lacivertlilerde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
18:00 Sarı kırmızılılar, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.
BASKETBOL
11.00 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ankara HiltonSA Oteli Kavaklıdere Salonu\'nda işbirliği protokolüne imza atacaklar.
ATLETİZM
Turkcell Süper Lig final müsabakaları sona erecek.