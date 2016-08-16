16 Ağustos İngiltere basın özeti

İngiltere gazetelerinde bugün, İngiliz polisinin şok tabancasıyla eski futbolcu Dalian Atkinson'u öldürmesine ilişkin haberler öne çıkıyor.

Fenerbahçe forması da giyen eski İngiliz futbolcu Atkinson, dün sabah saatlerinde polisin bir ihbar üzerine gittiği Shropshire'daki evinin yakınlarında şok tabancıyla öldürüldü.

Times gazetesi, Atkinson'un bu yıl içinde şok tabancıyla öldürülen üçüncü kişi olduğuna dikkat çekiyor. Haberde şu ifadeler var:

"Ailesi, West Mercia polisinin orantısız güç kullanıp kullanmadığını sorguluyor. Bir komşusu da Atkinson'un ne silahı olduğunu ne de saldırgan bir tavır sergilediğini söylüyor."

Atkinson, 2011 yılından bu yana şok tabancıyla öldürülen 11'inci kişi oldu.

Times'ın haberine göre babası Atkinson'un polis olay yerine ulaşmadan önce telaşlı ve üzgün olduğunu söyledi.

Emniyet yetkilileri, şok tabancıyla vurulanların kas kontrollerinin bir süre zayıfladığını ancak çoğu kişinin kısa bir süre sonra düzeldiğini ve ölüm olaylarının ise az yaşandığını ifade ediyor.

Haberde Atkinson'un, böbrek ve kalp rahatsızlığı yaşadığı belirtiliyor ve sağlık sorunları olanlara karşı kullanılan şok tabancasının yıkıcı etkileri olabileceğini yazıyor.

The Daily Telegraph gazetesindeki haberde de Atkinson'a müdahale eden polislerin hiçbirinin üzerinde vücuda monte edilen kameraların bulunmadığı belirtiliyor.

Gazeteye konuşan bir görgü tanığının da anlattıkları şöyle:

"(Atkinson'a) iki polisin bağırdığını gördüm, o da polislere doğru tökezliyor gibiydi."

"Polis memuru şok tabancası kullanacağı uyarısında bulundu. Biraz sarhoş gibi görünüyordu. Çünkü bir iki defa ileriye doğru gitmeye devam etti, tehdit edici gibi değildi, polis sonra şok tabancasını ateşledi."

The Daily Telegraph'a konuşan bir diğer görgü tanığı da şunları söyledi:

"Polislerin talimatlarına uymuyordu ama kesinlikle bir tehdit de oluşturmuyordu. Bulunduğu duruma bakılırsa polislerden iki rahatlıkla onu zapt edebilirdi."

Guardian'da Atkinson'un ölümüyle ilgili haberde eski futbolcunun 1992-93 sezonunda attığı gollerle hatırlanacağı belirtilirken Atkinson için futbol dünyasının sosyal medyada paylaştığı mesajlara da yer veriliyor.

Guardian'ın haberine göre polis beyazlara kıyasla şok tabancasını daha çok siyahlara karşı kullanıyor.

Haberde emniyet yetkililerinin ateşli silahlar kullanmak yerine kendilerini korumak için şok tabancasını kullandıkları belirtilirken kısa bir süre önce Londra'nın merkezinde bıçaklı saldırıda bir kadını öldüren saldırganın şok tabancasıyla kısa sürede etkisiz hale getirilip canlı olarak ele geçirildiği hatırlatılıyor.

Guardian gazetesinde yer alan bir haberde Türkiye'de kadın hakları kuruluşlarının, doktorların ve avukatların, cinsel suçlara 'kimyasal hadım' uygulanması yaptırımına tepki gösterdikleri yazıyor.

Haberde, kadın hakları savunucularının bu yaptırımın kadına yönelik şiddetin nedenlerine çözüm olmadığı aksine, tacizleri artırabileceği görüşünde oldukları belirtiliyor.

Kadav'dan Özgül Kaptan gazeteye, karar için "Çok kötü ve tehlikeli Yasa, cinsel taciz bağlantılı suçları ve tecavüzü tek bir bireye ve bu bireyin bedenine indirgiyor, Türkiye'de neden birçok erken bu suçları işlediğine dair sistematik sorunları göz ardı ediyor" diyor.

Guardian'ın haberinde Türkiye'nin yanı sıra, Endonezya, Polonya, Rusya ve ABD'nin bazı eyaletlerin bu uygulamayı yasallaştırdığı yazıyor.

Almanya, Danimarka, İsveç ve Fransa'da ise suçluların isteği üzerine hadım cezası uygulanıyor.

İskandinavya'daki araştırmalara göre de suçun tekrarlanması yüzde 40'tan 0'a ve yüzde 5'e düştü.

Guardian yasanın OHAL döneminde geçtiğini hatırlatıp parlamentonun da pay pas edilebileceğini yazıyor.

Guardian gazetesinin baş sayfa manşet haberinde Brexit sonrası göçün azalması durumunda İngiltere doğumlu işçilerin maaşlarında çok az bir artış yaratacağı sonucuna varılan bir araştırma var.

The Daily Telegraph'ın manşetinde İngiltere Sağlık Sistemi NHS'e bağlı bazı hastanelerde demans hastalarının yetersiz ve kötü tedavi gördükleri ve Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'ın bugünkü açıklamasında da İngiltere'nin hangi bölgelerinde bu durumun yaşandığını açıklayacağına dair bir haber var.

Independent internet sitesinde yer alan bir haberde, ABD'nin Boston şehrinde eşcinsel bir erkeğin, kan bağışında bulunabilmek için bir yıl cinsel ilişkiye girmediği yazıyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi yönetmeliğine göre, ABD'de eşcinsellerin kan bağışı yapabilmeleri için bir yıl boyunca cinsel ilişkiye girmemeleri gerekiyor.

Independent'ın haberinde, 21 yaşındaki Jay Franzone'nin sekiz ay ilişkiye girmediği ve dört ay daha cinsel ilişkiden uzak durup kan vermek istediği yazıyor.

Ülke genelinde kan eksikliği yaşanırken Franzone, bu adımıyla ABD'nin 'kan bağışı yasalarının ne kadar saçma' olduğunu göstermek istiyor.