16-24 yaş grubundaki kadınların yarısı internete giriyor!

Kadın erkek arasındaki gelir uçurumu, Doğu ile Batı illeri arasındaki eşitsizlik internette de var

İnternette uçurum

* Türkiye’nin İnternet Ekonomisi Raporu’na göre 16-24 yaş grubunda erkeklerin yüzde 81’i internet kullanırken, bu oran kadınlar için yüzde 55’te kalıyor. Doğu ile Batı illerinin internete ulaşmasında da ciddi uçurum söz konusu.

Türkiye nüfusunun yüzde 47’si internet kullanıyor. Ancak internete erişim konusunda kadın-erkek, Doğu-Batı arasında büyük eşitsizlik bulunuyor.

Nüfusunun yüzde 77’si kentlerde yaşayan Türkiye’de, kentlerde internet erişim oranı yüzde 57 iken, kırsal alanlarda bu oran yüzde 26’da kalıyor. 2012’de Türkiye’de 16-24 yaş arasındaki nüfusun yüzde 68’i, 35-44 yaş arasındakilerin yüzde 43’ü, 55-64 yaş arasındakilerin ise sadece yüzde 12’si internete ulaşabildi. 16-24 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 81’i internet kullanırken, bu oran kadınlar için yüzde 55’te kalıyor.

Türkiye’de internet kullanımında büyük bölgesel farklar bulunuyor. Özellikle yüksek internet yoğunluğuna sahip Batı ile daha az yoğunluğu olan Doğu arasında büyük uçurumlar var.

Google Türkiye’nin The Boston Consulting Group’a (BCG) hazırlattığı Türkiye’nin İnternet Ekonomisi Raporu’nda Türkiye’deki internet ekonomisinin 2017’ye kadar yüzde 19 büyüme göstereceği tahmin edildi. İnternet kullanan Türkler yüzde 47 oranla Avrupa Birliği’ndeki yüzde 71’lik oranın altında kalsa da 2007-2012 arasında internete erişimi olan hanelerin oranı 2 kattan daha fazla artarak yüzde 19.7’den yüzde 47.2’ye ulaştı.

Aynı yıllar arasında kullanıcı sayısı da 21 milyondan 36 milyona çıktı. Tüm internet kullanıcılarının 3’te biri işyerinden, yüzde 16’sı ise internet kafelerden erişim sağlarken, Türk internet kullanıcıları haftada ortalama 38 saat online oluyor.

Facebook, Google’ın ardından Türkiye’de en çok ziyaret edilen ikinci site olurken Türkiye, 2012 eylül ayı itibarıyla neredeyse ülke nüfusunun yarısına denk gelen 31 milyon profil ile Facebook kullanıcı sayısı açısından dünyada 7. ülke konumunda bulunuyor. Rapora göre, tüketim, 2017 yılına kadar yıllık yüzde 22 büyüme göstererek Türk internet ekonomisine 51 milyar lira katkıda bulunabilecek.

Mobil ticaret patlayacak

Alışveriş yapanlar gittikleri her yere mobil cihazlarını da götürüyorlar. Artık bir kişiyi alışveriş yapmaya niyetlendiği ilk andan ödeme yaptığı ana kadar mobil cihaz üzerinden takip etmek mümkün oluyor.

ABD cep telefonu kullanıcılarının şimdiye kadar yüzde 29’u akıllı telefonlarını satın alma yapmak için kullandı. Bank of America , 2015’te Avrupa ve ABD’deki akıllı telefon ve tablet satışlarından 67.1 milyar dolar gelir elde edileceğini öngörüyor. Perakende sitelerinin tabletli ziyaretçi trafiği yıllık bazda dört kat artıyor. Bunun gibi birçok istatistik mobil ticaretin dalga dalga büyüdüğünü gösteriyor.

Tüketicilerin ürün araştırması için tabletlerini kullandığı biliniyor. Tabletler aynı zamanda satın almayı tamamlamak için -akıllı telefonlardan daha çok- kullanılıyor. Tabletlerin çevrimiçi perakende sitelerinde akıllı telefonlardan daha yoğun trafiği var ve tablet sahibi tüketiciler alışveriş işlemleri için PC tabanlı tüketicilerden daha çok vakit harcıyor ve daha çok işlem yapıyor. Tablet satışlarının önümüzdeki yıllarda patlamasıyla bu eğilimin artması bekleniyor.

Gold kendi mağazalarına odaklanacak

Bu yıl mağaza ve müşteri sayısını artırarak büyümeyi hedefleyen Gold Teknoloji Marketleri, franchise mağazalarını devralarak tüm mağazalarında standart hizmet kalitesi oluşturmayı hedefliyor.

Yeni starateji kapsamında Gold Ankara Ostim, İskenderun, Kocaeli Gölcük, İzmir Bornova Kipa’daki franchise mağazalarını devraldı ve yeniledi. Gold Genel Müdür Yardımcısı Özcan Ceyhan, “Franchise mağazalarımızı devralmamızın en önemli amacı hizmet standartlarını yükselterek tek elden kontrol etmek, geniş ürün çeşitliliği ve en kaliteli hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini artırmak. Önümüzdeki aylarda açacağımız yeni mağazaların yanı sıra mağazalarımızın müşteri sayısını da artırarak yakaladığımız hızlı büyüme ivmesini sürdürmeyi planlıyoruz. Artık franchise yöntemiyle değil, kendi açacağımız mağazalarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Netaş’ın kârı 17 milyon TL oldu

Netaş, 2012’de 550 milyon TL satış geliri elde etti. 2011’e kıyasla satış gelirlerini TL bazında yüzde 63 artıran Netaş’ın brüt kârı 60 milyon TL’ye, brüt kâr marjı oranı ise yüzde 11’e ulaştı. Netaş’ın Vergi Sonrası Dönem Kârı 17 milyon TL, Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kârı da 28 milyon TL oldu.

Netaş Üst Yöneticisi (CEO) C. Müjdat Altay, “45. yaşımızı kutladığımız 2012’yi, rekor bir ciroyla kapattık. Bilişim sektörünün lider sistem entegratörü olarak, hedeflerimiz doğrultusunda telekom, finans, enerji, sağlık gibi farklı sektörlerde derinleştik”dedi.

Bilişim hareketlenecek

Ernst & Young’a göre 2012’yi 43 işlemle enerji sektörünün ardından ikinci en hareketli sektör olarak tamamlayan Türkiye bilişim sektöründe 2013 umut vaat ediyor. 2013’te melek yatırımcı ve özel sermaye fonlarının yeni kurulan yenilikçi internet tabanlı şirketlere yatırım yapması bekleniyor.

Yüksek vergiyi kaldırın

Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin akıllı cihazların gelişimine bağlı olarak katma değerli servislerin dünyada çok büyük bir hacimsel genişleme yaşadığını, ancak Türkiye’deki sürecin buna ayak uyduramadığını belirtti. Bunun en önemli nedenlerinden birinin katma değerli servislere uygulanan yüksek vergi olduğuna işaret eden Alkin, üretilen katma değerin neredeyse yüzde 80’e yakınının vergiler ve GSM operatörlerine giden pay olduğunu anlattı. Alkin, “Şu andaki vergi yapısıyla üretilen 100 birimlik katma değerin sadece 17.5 birimi teknoloji KOBİ’lerine kalıyor” dedi. (Şehriban Kıraç - Cumhuriyet)