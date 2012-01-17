T24 LogoT24 Logo
Magazin

+15’lik ‘Zenne’ye 17 bin 500 seyirci

“Zenne”, geçen cuma +15 yaş sınırıyla vizyona girdiği sinema salonlarında 17 bin 500 seyirci topladı.

17 Ocak 2012 02:00



T24- Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödül rekortmeni olan filmi “Zenne”, geçen cuma +15 yaş sınırıyla vizyona girdiği sinema salonlarında 17 bin 500 seyirci topladı.





Milliyet'in haberine göre, M. Caner Alper ve Mehmet Binay’ın gerçek öykülerden ve kişilerden esinlenelerek çektiği, başrollerini Kerem Can, Erkan Avcı ve Giovanni Arvaneh’nin paylaştığı film, 49 kopyayla gösterildiği sinemalarda 208 bin 300 lira hasılat elde etti.
 

Filmin geçen pazar başrol oyuncusu Erkan Avcı’nın memleketi Diyarbakır’da yapılan galası da büyük ilgi gördü. Tüm biletlerin tükendiği özel gösteri sonunda hem film tartışıldı, hem de Erkan Avcı’nın ailesiyle duygusal anlar yaşandı.


Öte yandan, “Çizmeli Kedi”nin 137 bin 455 seyirciyle en çok izlenen film olduğu Box Office listesinde “Sümela’nın Şifresi” filmi 1 milyon 257 bin 533 seyirciyle 2. sırada, “Kurtuluş Son Durak” ise 255 bin 116 seyirciyle 3. sırada yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24