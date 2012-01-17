+15’lik ‘Zenne’ye 17 bin 500 seyirci

T24- Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödül rekortmeni olan filmi “Zenne”, geçen cuma +15 yaş sınırıyla vizyona girdiği sinema salonlarında 17 bin 500 seyirci topladı.









Milliyet'in haberine göre, M. Caner Alper ve Mehmet Binay’ın gerçek öykülerden ve kişilerden esinlenelerek çektiği, başrollerini Kerem Can, Erkan Avcı ve Giovanni Arvaneh’nin paylaştığı film, 49 kopyayla gösterildiği sinemalarda 208 bin 300 lira hasılat elde etti.





Filmin geçen pazar başrol oyuncusu Erkan Avcı’nın memleketi Diyarbakır’da yapılan galası da büyük ilgi gördü. Tüm biletlerin tükendiği özel gösteri sonunda hem film tartışıldı, hem de Erkan Avcı’nın ailesiyle duygusal anlar yaşandı.





Öte yandan, “Çizmeli Kedi”nin 137 bin 455 seyirciyle en çok izlenen film olduğu Box Office listesinde “Sümela’nın Şifresi” filmi 1 milyon 257 bin 533 seyirciyle 2. sırada, “Kurtuluş Son Durak” ise 255 bin 116 seyirciyle 3. sırada yer aldı.

