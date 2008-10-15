15’lik Fatma bekâret iftirasıyla ölüme gitti

İmam nikâhıyla evlendirilen 15 yaşındaki Fatma, "Bakire değilsin" diyerek babaevine gönderildi. Odasında vurulmuş olarak bulundu.



Fatma Korkmaz... Henüz 15 yaşındaydı. Çiftçilik yapan Bayram ve Emiş Korkmaz'ın 9 çocuğunun en küçüğü olan Fatma, ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Yenicekale beldesi Saygılı köyünde yaşıyordu.



Kahramanmaraş'ta yatılı olarak ilköğretim okulunu bitiren genç kız, ailesi tarafından maddi imkânsızlık gerekçe gösterilerek daha fazla okutulmadı. Fatma'yı bir süre önce aynı köyde yaşayan İsa A., ailesinden istetti. 4 ay nişanlı kalan Fatma ve İsa, haftasonu köyde düzenlenen davullu zurnalı düğünle dünya evine girdi. İmam nikâhıyla evlendirilen Fatma için geçen cumartesi gecesi evinin önünde kına gecesi, pazar günü ise düğün düzenlendi.



Gelinlik içinde oldukça mutlu görünen Fatma, pazartesi sabahı ise kâbusu yaşadı. İsa A. ile ailesi, "Bakire çıkmadın" diyerek genç kızı, baba evine gönderdi.



Babasının av tüfeğiyle



Ağlayarak eve gelen Fatma, "Bakireyim. Beni doktora götürün. Namusunuzu kirletmedim" dedi ve yatak odasına girdi. Bir süre sonra silah sesi duyuldu. Fatma, babasına ait av tüfeğini karnına dayayıp tetiğe basarak yaşamına son vermişti. Yapılan otopside genç kızın intihar ettiği belirlendi. İntihara zorlanmış olabileceği ihtimalini de araştıran jandarma ve savcılık soruşturmayı sürdürüyor.

