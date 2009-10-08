15'lik ehliyetsiz muavin dehşeti

Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi öğrencilerini taşıyan kampüs çıkışında virajı alamayınca devrildi. Kazada 8'i ağır 26 öğrenci yaralandı. Otobüsü 15 yaşındaki ehliyetsiz muavinin kullandığı belirlendi.

Kaza Şanlıurfa-Mardin karayolunun üzerined bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesinde meydana geldi.

Üniversite kampüsünden kent merkezine giden 40 kadar öğrenciyi taşıyan halk otobüsü karayoluna çıktığı sırada aşırı hız nedeniyle virajı alamayınca devrildi.

Öğrenciler otobüs içinde sıkıştı. Kazazedelerin yardımına ilk olarak üniversite görevlileri koştu kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri de olay yerien geldi.

Öğrenciler otobüsten güçlük çıkarıldı. Kazada 8'i ağır 26 öğrenci yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüsü 15 yaşındaki ehliyetsiz muavinin kullandığı belirlendi. Otobüs şoförü ve muavin gözaltına alındı.

Duruma tepki gösteren Harran Üniversitesi Rektörü İbrahim Halil Mutlu, otobüslerin sürekli olarak tıka-basa yolcu taşıdığını ve uygulama yetersizliklerinin kazalara davetiye çıkardığını söyledi.