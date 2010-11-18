158 kişi pilot uyuduğu için ölmüş

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Air India şirketine ait yolcu uçağı 22 Mayıs’ta Dubai’den havalandıktan sonra Hindistan’ın güneyindeki Mangalor’a inişi sırasında pistten çıkarak yere çakılmıştı. Olayı soruşturan kurul tarafından hükümete sunulan rapora göre, kaptan pilot Zlatko Glusica, 3 saatlik uçuşun büyük bölümünü uyuyarak geçirdi. Uçak inişe geçtiğinde uyanan Sırp pilot, “uyku sersemliğiyle” hareket ederek piste yanlış açıyla inmeye çalıştı. İniş girişiminin başarısız olacağını anlayan Glusica ve yardımcı pilot H.S. Ahluwalia, uçağı yeniden kaldırıp indirmeye çalşsa da, uçak bir tepenin üzerinde bulunan pisti geçerek yere çakıldı.Uçağın düşmesi sonucu 158 kişi ölürken, 8 kişi kurtuldu. Uçağın kokpitindeki sesleri kaydeden cihazda yapılan incelemelerde, kaptan pilot Glusica’nın horlama sesi bile duyuluyor. Pilotlar uçağın düşeceğini anlayınca, “Pisti geçtik. Aman Tanrım!” diyor. Havayolu şirketlerinin pilotları aşırı çalıştırması yüzünden pilotların uçuş sırasında uyuyakalması, uçak kazalarının baş nedenleri arasında yer alıyor. Dünya çapında pilot sendikaları, pilotların çalışma saatlerinin azaltılması için mücadele ediyor. Son 15 yılda 10’dan fazla ölümcül uçak kazasının pilot yorgunluğundan kaynaklandığı belirtiliyor.