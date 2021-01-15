158 kişi hayatını kaybetmişti; Esad'la bağlantılı üç iş insanı Beyrut'taki patlamayla ilişkilendirildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen yıl limanda meydana gelen patlamaya neden olan amonyum nitratı depolayan şirket, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilişkileri olan üç iş insanıyla bağlantılı çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen yıl meydana gelen patlamanın kaynağı depoda bekletilen 2 bin 750 ton amonyum nitrat olmuştu. Amonyum nitratı depolayan Savaro Limited isimli şirkete dair detaylar incelendi.

Lübnanlı film yapımcısı Firas Hatoum'un hazırladığı belgesel, Savaro ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yakınlığıyla bilinen üç iş insanı arasında yakın bağlantı olduğunu ortaya çıkardı.

George Haswani, Mudalal Khuri ve Imad Khuri isimli Rusya-Suriye çifte vatandaşı iş insanlarının, Suriye'deki iç savaşı desteklemek gerekçesiyle ABD'de yaptırım listesinde olduğu ortaya çıktı. Haswani ve Khuri'yle bağlantılı şirketlerin, 2013 yılında amonyum nitratı Beyrut'a getiren Savaro'yla Londra'da aynı adresi paylaştığı belirtildi.

Amonyum nitrat 2013 yılında Mozambik'e götürülmek üzere Beyrut'a getirilmiş, Beyrut Limanı'nda güvenli olmayan bir şekilde depolanmıştı. Limandaki amonyum nitrat nedeniyle 4 Ağustos 2020'de Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi; en az 158 kişi hayatını kaybetti.

Patlamanın sorumluları Lübnan'da hükûmet derecesinde araştırılıyor. Aynı zamanda limandaki amonyum nitratın kaynağı da incelemelerin odağı oldu.