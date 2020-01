156 kadın yıllarca kendilerini taciz eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

ABD Olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar, yüzlerce genç sporcuya cinsel tacizden hüküm giydi ve 175 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Michigan kentindeki duruşmaları takip eden BBC muhabiri Rajini Vaidyanathan ve Ronald Hughes kimileri yıllar sonra yaşadıklarını anlatmak için kürsüye çıkan taciz kurbanlarının çok sık rastlanmayacak kadar çarpıcı ifadelerini derledi.

156 genç kadın. Onlar bugün kimilerinin annesi, kız kardeşi, çocuğu ve aynı zamanda da olimpik atletler.

Hepsi aynı adamın cinsel istismarına maruz kaldıklarını söylüyor: ABD Olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nasar.

Yedi gün süren duruşmalarda tek tek tanık kürsüsüne çıkarak çok az sayıda cinsel istismar kurbanının yapma imkanı bulabildiği bir şeyi yaptılar. Saldırganlarıyla yüzleşip her şeyi anlattılar.

Nassar kendisine yöneltilen 10 suçlamayı da kabul etmiş, tedavi kisvesi altında genç kızları taciz ettiğini söylemişti.

Davayı açan kadınlar, Nassar'a verilecek cezanın okunacağı duruşmada konuşmuşlardı. Ancak bu kadınları yaklaşık 150 cinsel istismar mağduru daha takip etti. Büyük kısmı kimliklerini gizlemeden, Nassar'la yüzleşerek yaşadıklarını anlatmayı seçti.

Yaşadıklarını anlatan ilk kadın Kyle Stephens'ti.

Yıllarca sadece 'mağdur ZA' olarak biliniyordu. Ancak Salı günü duruşma salonunda kürsüye çıktı, yargıç Rosemarie Aquilina karşısında her şeyi sakin bir tonla anlattı.

Kyle ifadesinin ardından, BBC'ye verdiği röportajda "Konuşmaya hazırdım" diyordu.

"Çıkıp tüm hikâyemi başından sonuna anlatmamın bana güç verdiğine inanıyorum"

Nassar on yıllardır genç sporcuları taciz ediyor, cinsel istismarda bulunuyordu. Kyle'nin ihbarı, sonunda 175 yıl hüküm giymesiyle noktalanan süreci başlatan adımdı.

Nassar'ın kendilerine yaptıklarını anlatan kadınların büyük kısmından farklı olarak Kyle bir jimnastikçi değildi. Sadece Nassar'ın bir hastasıydı. Kyle'nin ailesi, Nassar'ın aile dostuydu.

Kyle ifade vermek için kürsüdeyken, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle küçüklüğünde çekilmiş fotoğrafları duruşma salonunda projektörlerle perdeye yansıtıldı. Nassar Kyle'yi ilk kez henüz 6 yaşındayken taciz etmişti.

Kyle, "Daha bebek dişlerimin hepsi düşmemişti bile" diyor.

Nassar önce cinsel organını Kyle'ye göstermeye başlamış, daha sonra Kyle'nin önünde mastürbasyon yapmaya…

Kyle ilerleyen dönemlerde Nassar'ın kendisine fiziksel istismarda da bulunduğunu anlatıyor ve tüm bunların her iki ailenin de aynı evde olduğu esnada yaşandığını söylüyor.

Kyle 12 yaşına geldiğinde, Nassar'ın penisini ayaklarına sürttüğünü söylemiş. Nassar ise her şeyi inkâr etmiş. O dönemde Kyle'nin ailesi küçük kıza inanmamışlar ve Nassar'dan özür dilemeye zorlamışlar.

"Beni hızla büyümek zorunda bıraktı" diyen Kyle, "Küçükken anlamıyorsunuz ama büyüdüğünüzde ne kadar iğrenç bir şey yaşadığınızı fark ediyorsunuz" diyerek hislerini anlatıyor.

Kyle, Salı günkü ifadesinin yedinci dakikasında yargıç Aquilina'ya dönerek doğrudan Nassar'a hitap ederek konuşup konuşamayacağını sormuştu.

Kyle Nassar'a, yaptıklarını ailesine anlattığında Nassar'ın nasıl evlerine çağırıldığını hatırlattı.

"Her şeyi inkâr etmiştin. Eğer gerçekten istismara uğradığımı düşündüğüm bir an olursa bunu polise ihbar etmem gerektiğini söylemiştin. Evet Larry. Buradayım. Sadece birilerine değil, herkese anlatmak için buradayım. Belki farkına varmışsındır. Küçük kızlar her zaman küçük kalmıyor. Büyüyor, güçlü kadınlara dönüşüyorlar ve dünyanı başına yıkmak için geri dönüyorlar."

Kyle, gençlik yıllarında Nassar'ın iki kızına bakıcılık yapmak üzere Nassar'ın evine gittiğini de anlattı. Bir yandan iki küçük kızı korumak için, bir yandan da psikolojik danışmanlık parasını çıkarabilmek için bu işi kabul ettiğini söyledi.

Kyle cesaretini toplayıp yaşadıklarını bir kez daha ailesine anlattığına anne ve babası bu kez kızlarına inandı.

54 yaşındaki Nassar, 1985'te Michigan Üniversitesi'nden mezun olmuş, 1986'da merkezi Indiana kentinde bulunan ABD jimnastik milli takımının doktoru olarak işe başlamıştı.

1997'ye gelindiğinde milli takımdaki görevinin yanı sıra Michigan State Üniversitesi takımının doktorluğunu da üstlenmişti. Nassar, bir yıl sonra Kyle Stephens'i taciz etmeye başladı.

Nassar dört Olimpiyat oyunlarında ABD jimnastik takımının doktoruydu. Ters bir şekilde düşen sporcuların yardımına koşan ilk kişilerdendi.