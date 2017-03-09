155’i arayıp “Nagehan Alçı’yı öldüreceğim” dedi!

155 Polis İmdat telefonunu arayarak "Nagehan Alçı'yı öldüreceğim" diyen şahıs polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri tarafından Sancaktepe'de yakalanan şahıs ilk ifadesinde, "Kendimde değildim" dedi. Soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan M.S. adli kontrol talebi ile İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Mahkeme tarafından M.S. hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 155 Polis İmdatı bugün sabah saatlerinde arayan M.S. adlı kişi iddiaya göre Milliyet yazarı Nagehan Alçı'yı öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine şahsın telefonundan nerede olduğu belirlendi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı parkta yakaladı.

Hemen polis merkezine götürülen M.S polise verdiği ilk ifadede böyle bir ihbarda bulunduğunu söyleyerek, "Kendisini tanımam. Kendimde değildim. Borcum var. Bunalımdayım" dedi.

M.S daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan, polis ekipleri Nagehan Alçı'ya da durumu bildirdi.