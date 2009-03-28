155’i arayıp kalp krizi geçiriyorum dedi, öldü

Organizatör Ahmet San’ın kardeşi Mehmet Edip San (46) hastaneye gitmek isterken yolda geçirdiği kalp krizi yüzünden kaza yaptı.



Mehmet San kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün sabah rahatsızlanan Mehmet Edip San, hastaneye gitmek için eşiyle birlikte evden çıktı. Ataşehir’e geldikleri saat 08.30 sıralarında rahatsızlaşan San, 155 polis imdatı telefonunu arayarak "Kalp krizi geçiriyorum" diyerek yardım istedi ancak adresi söyleyemeden kaza yaptı.



Önce bir taksiye daha sonra da bir sitenin giriş kapısına çarparak, otoparktaki araçlara vurarak durabilen San’ın yardımına çevredekiler koştu. Gelen sağlık ekibi de uzun süre kalp masajı yaptıktan sonra San’ı hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı. Ölüm haberini alan Ahmet San hastaneye geldi.

