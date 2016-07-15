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155'e "Vuracaklar" ihbarı yapıldı; İbrahim Tatlıses'e iki koruma tahsis edildi

İbrahim Tatlıses, 5 yıl önce silahlı saldırıya uğramıştı

15 Temmuz 2016 12:40

155’i arayarak “Tatlıses’i vuracaklar” diyen ihbarcının telefonunun ardından emniyet harekete geçti

Polis İmdat hattına yapılan isimsiz bir ihbarın ardından İbrahim Tatlıses’e koruma verildi. 155’i arayarak “Tatlıses’i vuracaklar” diyen ihbarcının telefonunun ardından harekete geçen emniyet yetkilileri, ünlü türkücüye iki yakın koruma tahsis etti. 

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Beyaz TV binasından çıkışı sırasında silahlı saldırıya uğramış. arabasına bindikten kısa bir süre başka bir araç tarafından önü kesilen ve 11 el ateş edilen Tatlıses, felç tehlikesi atlatmıştı.

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