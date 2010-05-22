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Kültür-Sanat

155 yıllık pula 2.3 milyon dolar

Nadir bulunan bir pul, gizli yapılan özel açık artırmada 2.3 milyon dolardan alıcı buldu.

22 Mayıs 2010 03:00

T24 - Nadir bulunan bir pul, gizli yapılan özel açık artırmada 2.3 milyon dolardan alıcı buldu.
 

Müzayedeci David Feldman, İsveç'te basılan "Treskilling Yellow" pulunun bir grup açık artırmacı tarafından rekor fiyat olan 2.3 milyon dolara satın alındığını söyledi.


Feldman, telefonla özel müzayede katılan alıcıların tek rakiplerinin olduğunu belirterek, 1855 basımı 3 şilin  değerindeki pulun, yanlış basılan ve aslında yeşil olması gereken "Treskilling Yellow"lardan kalan tek pul olduğunun sanıldığını belirtti.


Müzayede evinin satıştan önce pula 1.87 ile 2.5 milyon dolar arasında fiyat biçtiği kaydedildi.


Avusturya'nın euroya geçmeden önceki para birimi şilindi. Bugün 1 euro'nun karşılığı şilin olarak 13.7603.

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