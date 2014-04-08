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Yaşam

15,5 liralık borcu nedeniyle 6 aylık bebekten mal beyanı istendi!

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 aylık Elifim Şirinfidan'dan, 'mal beyanında bulunması ve 15 gün içerisinde borcunu ödemesi' istendi

08 Nisan 2014 20:11

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 aylık Elifim Şirinfidan'a, 15,5 liralık borcun ödenmemesi nedeniyle "mal beyanında bulunması ve 15 gün içerisinde borcu ödemesi" yönünde yazı gönderildi.

AA’da yer alan habere göre, Baba Mehmet Şirinfidan, Turgutlu'daki adreslerine 6 aylık bebeği Elifim adına Sağlık Bakanlığı Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden ihbarname gönderildiğini bildirdi.

Evrakı teslim alarak yaptığı incelemede, Elifim'in Turgutlu Devlet Hastanesinde gördüğü tedavi nedeniyle 15 lira 50 kuruşluk borcunun çıktığı ve belirlenen süre içerisinde ödemediği bilgisinin yer aldığını anlatan Mehmet Şirinfidan, "Elifim'in mal beyanında bulunması, borcu da 15 gün içerisinde ödemesi istenmiş" dedi.

İhbarnameye çok şaşırdıklarını belirten Şirinfidan, "Kızımın, borcu ödemesi ve mal bildiriminde bulunması isteniyor. Anlayamadığımız 6 aylık bebek nasıl mal bildiriminde bulunacak? Konuşmayı bilmeyen bebekten mal beyanını nasıl alacaklar merak ediyoruz. En kısa sürede yetkili kuruma kızımla giderek mal beyanında bulunacağız" diye konuştu.

Şirinfidan, borç uyarı yazısının sehven bebeklerinin adına düzenlendiğini tahmin ettiklerini kaydetti.

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