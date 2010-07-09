1544 öğrenci SBS'de tam puan aldı

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İlköğretim 8’nci sınıf sonuçları dün açıklandı. İlk kez bir sınavda 1544 öğrenci bütün soruları doğru cevapladı, 500 tam puan aldı.



Özel okullar bu yıl SBS puanına göre öğrenci alacak. Yani okul notları, bu okullara girişte kullanılmayacak. Bu da ortalığı karıştırdı. Akla hemen şu geldi; tam puan yapan 1544 öğrencinin tamamı, Türkiye’nin en yüksek puanlı özel okulu Amerikan Robert Lisesi’ne girmek istese neye göre elenecek?





Şanslı 252 öğrenci



Sınav Yönetmeliği’nde eleme şöyle yapılıyor. Önce 8’inci sınıftaki Türkçe puanına, ardından sırayla Matematik, Fen, Sosyal ve İngilizce puanlarına bakılıyor. Bu puanlar da eşitse 8’inci sınıf ortalamasına, daha sonra 7 ve 6’ncı sınıf ortalamalarına bakılıyor. Eşitlik bozulmamışsa yaşça en küçüğe öncelik tanınıyor. Fakat Türkiye’nin bu gözde okulunun kontenjanı sınırlı. 110 kız, 110 erkek alıyor. İl dışından da 14’ü kız, 18’i erkek olmak üzere toplam 32 öğrenciyi yatılı olarak kabul edebiliyor.





Puanlar yükselecek



İstanbul’dan 340 öğrenci bütün sınav sorularını yanıtladı. Bu durumda hem okulların puanları artacak, hem de daha önce 4-5 yanlışla İstanbul’un seçkin Anadolu Liseleri’ne yerleşen öğrenciler, artık zorluk yaşayacak. Bu konudaki tepkiler şöyle:





Keşke sınav seçici olsaydı



Güler Kamer (Amerikan Robert Lisesi Türk Müdürü) İnanamıyorum. Doğru sistem olmadığını düşünüyorum. Çaresizlikte başvurabileceğimiz seçici olmayan bir sınavın ayrıştırmasını nasıl yapacığız? Biz şeffaflıktan yanayız. İlan ettiğimiz dışında başka kriter koymayacağız. Lütfen hiçbir çocuk mutsuz olmasın. Bu sınav aslında sistemin 360 derecelik değerlendirilmesinin sonucu. Keşke bizim geçen yıl yaptığımız gibi sınav seçici olsaydı.





