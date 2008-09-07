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Yaşam

154 kişi unutkanlık kurbanı

İspanya’da kalkış sırasında düşerek 154 kişiye mezar olan uçağın, pilotun unutkanlığı nedeniyle düştüğü belirlendi.

07 Eylül 2008 03:00

İspanya’da geçtiğimiz ay kalkış esnasında düşerek 154 kişiye mezar olan MD-82 uçağının, pilotaj ve alarm sistemi hatası nedeniyle düştüğü belirlendi.

Uçağın enkazında bulunan iki kara kutuyu inceleyen uzmanlar pilotun kalkıştan önce 3 kez kontrol etmesi gereken kanat flaplarını açmayı unuttuğunu tespit etti.
Wall Street Journal ve El Mundo tarafından ele geçirilen kaza kırım raporuna göre Spanair uçağının pilotu, kalkışta en önemli unsur olan kanat flaplarını açmayı unuttu. Alarm sistemi de herhangi bir uyarı vermedi. Daha önce kalkışı bir kez teknik aksaklık nedeniyle ertelenen ve 1 saat 45 dakikalık bakım rötarı yapan uçağın motoru gerekli kontroller yapılmadan çalıştırıldı.
Pilot kokpitteki ses kaydedicisine göre bu sırada, “Flaplar OK” dedi. Ancak kanatları uzatarak sürtünme sağlayan flaplar açık değildi. Uçak bu nedenle yükselmekte zorlandı ve sol motoru zorlanmadan alev aldı. Ardından pistin ucuna düştü.

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