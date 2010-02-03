153’ü ara, sokak hayvanlarını kurtar

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Barınak Gönüllüleri Derneği’nin (BGD) birlikte gerçekleştirdiği “Hayvan Ambulansı” projesiyle bugüne kadar kazalarda yaralanan 497 sokak hayvanına müdahale edildi.



BGD tarafından 2007’de İstanbul Kuruçeşme Arena’da düzenlenen ve birçok ünlü sanatçının sahne aldığı konserden sağlanan gelir ile alınan ambulans, 15 Haziran 2009’dan bu yana hayvanların imdadına yetişiyor.



Günde 10 müdahale





Ambulansın veteriner hekim, şoför, yakıt, bakım, işletme gibi giderlerini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. İçerisinde yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazının da bulunduğu hayvan ambulansı ortalama olarak günde 10 vakaya müdahale ediyor. Hafta sonunda da faaliyette olan ambulansta veteriner hekim, yardımcı personel ve şoför olmak üzere üç kişi görev yapıyor.



Hayvan yaralanmaları durumunda İstanbulluların, ALO 153’ü arayarak ambulansı çağırmaları gerekiyor. Ambulans, sadece kaza geçirmiş, yaralı ve hasta hayvanların hijyenik ve sağlıklı şartlar içinde en yakın kliniğe nakledilmesinde kullanılıyor.



Kalbimiz sokakta atıyor





Ambulans hizmetinin ardından hayvanın durumu uzun süreli tedavi ve gözetim gerektiriyorsa, İBB’nin Tuzla veya Hasdal’daki hayvan barınaklarına ya da Fatih’teki hayvan hastanesine götürülüyor.



Ambulansın kurtardığı yaralı hayvanlara BGD barınağında bakılıyor. Proje kapsamında yapılan çalışmalara ‘Kalbimiz Sokakta Atıyor’ internet sitesinde yer veriliyor. Sitede ayrıca ambulansta gönüllü olmak isteyenler için form da sunuluyor.



Hayvan Ambulansı projesi kapsamında ilginç hikâyelerden birini 188 yaşadı: 2 Temmuz 2009’da ihbar üzerine Ataşehir’den alınan sokak köpeği 188 geçirdiği trafik kazası yüzünden iki arka bacağını da kullanamıyordu. Formuna “hamile-kırık şüphesi” notu düşülerek veteriner kliniğine götürüldü ama hamile olduğu için ayaklarıyla ilgili herhangi bir tedavi uygulanmadı. Heyecanla doğum beklendi. 188’in 11 bebeği oldu ancak üçü ölü doğdu, biri de doğumdan bir süre sonra yaşama veda etti. Yavrular sütten kesilinceye kadar büyüdüğünde annenin tedavisine başlandı. Kısa sürede iyileşma sağlandı. Anne kısırlaştırıldı, chiplendi. Şimdi kendisini sahiplenecek bir hayvansever bekleniyor.