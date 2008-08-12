1530'a mesaj at, evlen

İstanbul Büyükşehir Belediyesi evlenecek çiftlere kolaylık sağlayacak bir hizmete imza attı. Hizmetten yararlanmak için önce Mobil yazarak 1530’a kısa mesaj gönderilmesi gerekiyor.

Bu işlemin ardından telefonunuza İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir WAP Push mesajı geliyor. Mesajdaki “IBBMOBIL ICIN TIKLAYIN” yazısına tıklayarak uygulamayı cep telefonunuza indirebiliyorsunuz.

Evlilik işlemlerinin başlatılması için gerekli evraklarla erkeğin ikamet ettiği İlçe Belediyesi’nin Evlendirme Memurluğu’na müracaat etmesinden sonra alınan ‘kayıt no’ ve ‘vatandaşlık numarası’ ile işlemlerinin ne aşamada olduğu cep telefonunuzdan IBBMOBIL ile öğrenebiliyorsunuz.



Gereken belgeler



1. Kadın ve Erkeğin nüfus cüzdanlarının fotoğraflı asılları ve arkalı önlü fotokopileri

2. 6 adet fotoğraf (kadın ve erkek için)

3. Evlendirme Memurluğu’ndan alınıp doldurulacak formlar.



İlçe Belediye Başkanlıkları’ndan yapılabilen başvuruların ilgili kişi tarafından yapılması gerekiyor ve postayla yapılan başvurular kabul edilmiyor.



