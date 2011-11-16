-152 depremzede İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - Van'dan 152 depremzede, özel uçakla İstanbul'a getirildi. Depremzedeleri getiren Anadolujet'e ait uçak, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi. Uçak altına getirilen otobüslere bindirilen 152 depremzedenin, daha önceden belirlenen yerlerde konaklayacakları öğrenildi. Şaban İdra adlı depremzede, gazetecilere yaptığı açıklamada, afet bölgesine yapılan yardımlar için teşekkür ederek, İstanbul'a gelen depremzedelerden imkanı olanların kendi belirleyecekleri yerlere, imkanı olmayanların ise misafirhanelere yerleştirileceğini söyledi. İdra, Van'daki depremzedelerin çok çaresiz ve zor durumda olduklarını ifade etti. Bu arada, rahatsızlıkları nedeniyle tekerlekli sandalyede bulunan 6 depremzede, uçaktan özel araçlarla indirildi.