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Kültür-Sanat

1500 yıllık manastır ahır olarak kullanılıyor!

Restore edilmesi beklenen Batman'daki 1500 yıllık Komk Manastırı, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

16 Haziran 2015 16:58

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan ve yaklaşık 1500 yıllık tarihi olan Komk Manastırı ahır olarak kullanılıyor. Arkeofili'den Erman Ertuğrul'un haberine göre, Bakanlığın restorasyon çalışması yapması beklenen manastır yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Defineciler tarafından defalarca tahrip edilen manastırın restore edilmesi için daha önce incelemeler yapıldı. 

Manastırın ahır olarak kullanılmasının dinlerine hakaret olduğunu belirten Sason, Bitlis, Batman, Muş, Van, İstanbul Ermenileri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültürel Derneği Başkanı Aziz Dağcı, “Birçok kültüre ve dini inançlara beşiklik eden yüzyılların mirası olan tarihi yapı yok olmakla yüz yüze. Kaderine terk edilmiş olan manastırın bir an evvel turizme kazandırılması gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Havari Petrus Komk Manastırı’nı, 2008-2009 yılında tarihi eser olarak tescillemişti. Kral Tavit’in yaptığına inanılan ve 2 katı zemin altında  olmak üzere toplam 3 kat olan tarihi yapı için Bakanlıktan restorasyon çalışması talep edilmişti. Bakanlıkça görevlendirilen mimar, mühendis ve arkeologlar, manastıra gelerek incelemelerde bulunmuştu ve manastır içi ve çevresinde belgeleme yapan heyet, hazırladığı ön raporu Bakanlığa yollamıştı.

 

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