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Kültür-Sanat

1500 yıllık 'Kızıl Kilise'ye restorasyon talebi

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Ağaryılmaz, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki 1500 yıllık Kızıl Kilise'nin res

15 Eylül 2008 03:00

YTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Ağaryılmaz yaptığı açıklamada, Dünya Anıtlar Fonu'nun (World Monuments Fund-WMF) 2008 yılı için "Dünyada En Fazla Tehlike Altında Bulunan 100 Tarihi Eser Listesi"nde Türkiye'den 5 eser bulunduğunu, bunlardan birinin de "Kızıl Kilise" olduğunu söyledi.

Kızıl Kilise'nin restorasyonu için ön hazırlık çalışmalarına başladıklarını ifade eden Ağaryılmaz, ağustos ve eylül aylarında Aksaray Müzesi uzmanları ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülgün Köroğlu ile birlikte kazılar yaptıklarını bildirdi.

Ağaryılmaz, kazı çalışmalarının öncelikli olarak kilisenin batısında bulunan narteks alanının içinde ve dışında yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Narteksin mevcut temellerini açığa çıkartırken, içeride ve dışarıda topraktan üretilmiş buluntulara rastladık. Yine kilisenin temelinde 25 santimetre aşağısına kadar zemin araştırması yaptık. Kilisenin içinde de yüzey temizliği yaptık. Yapıya ait mimari kalıntıları özenle mekanda korurken, foto ve çizimlerini yaparak belgeledik. Restore çalışmasına geçildiğinde bunları tek tek kilise yapısındaki yerlerine koyacağız. Kilisenin dış çevresinde yapılan çalışmalarda ise temel kotunun korunduğu ve oturma olmadığı saptandı. Bu yapılan çalışmalar restore projesi için önemli veri niteliği taşıyor."

Restore çalışmalarına projenin Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayından sonra başlanacağını anlatan Ağaryılmaz, onay alındıktan sonra, Fransız gönüllülerin kurduğu Kapadokya Dostları Derneği ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yapılacak yardımlarla, restore çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Tavan ivedilikle restore edilmeli

Ağaryılmaz, ilk olarak kilisenin tavanının restoresini planladıklarını dile getirerek, "1500 yıldır ayakta kalmayı başarmış Kızıl Kilise'nin kubbesinde yıkılma tehlikesi olduğu için ivedilikle restore edilmesi gerekiyor. Kubbeden alınan parçalar nedeniyle göçmeler oluşmuş. Kubbeden başlayıp, diğer kısımları etap etap restore etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kızıl Kilise'nin bin 500 yıldır dağlarla çevrilmiş bir ovanın ortasında tek yapı olarak her türlü olumsuz koşullara rağmen ayakta durduğunu vurgulayan Ağaryılmaz, kilisenin yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.


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