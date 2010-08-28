-1500 YILLIK KİLİSEDE ERZAK DEPOSU BALIKESİR (A.A) - 28.08.2010 - ''Arkeopark Projesi'' uygulanarak Türkiye'nin ilk ''Ada Müzesi'' olması planlanan Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarındaki Zeytinliada'da, M.S 5. yüzyıla (Erken Bizans) ait kilisenin erzak deposu bulundu. Kazı ekibi başkanı ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurettin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki kazıların 10 Temmuz-10 Eylül dönemini kapsadığını belirtti. Öztürk, 22 kişiden oluşan ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şu bilgileri verdi: ''2010 yılı kazı çalışmalarımızın son 15 günü içinde, adanın güneydoğusunda yer alan küçük ayazmanın yanındaki '5'e 5'lik açmalarda, iki odalı bir 'magazin (kilise erzak deposu)' ortaya çıktı. Bu magazin örgü sistemi, M.S 12. yüzyıla dek imar görmüş. Erken dönemde, M.S 5-6. yüzyıllarda mağara tapınımı veya kandil yakıp, çöplüğe atma geleneği, burada da sürmüş. Arkeoloji tarihinde, bu çeşit yerler, 'kutsal çöplük' anlamına gelen 'Bothros' ismiyle biliniyor.'' Adada gün ışığına çıkardıkları bu ''kutsal çöplüğün'', daha sonra erzak deposuna dönüştürüldüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti: ''O yüzyıllarda 'magazin' denilen bu erzak deposunun önünde, denizin sığlık oluşturduğu yerde iskele kalıntıları görülüyor. Çalışmalarımız, doğuya doğru sürdükçe, erzak deposunun gerçek planına ulaşacağız. Erzak deposunun içinde buluntu olarak 'Sigrafitto' tekniğinde, M.S 12-13. yüzyıla ait mutfak eşyasına rastladık. Yine, kazı çalışmalarımız sırasında, M.S 5-6. yüzyıla ait yanmış ya da adak olarak atılmış çok sayıda pişmiş toprak kandillere rastladık, çok sayıda da sikke çıkardık.'' Bursa Anıtlar Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda ''Arkeo Park'' düzenlemesi yapılması planlanan Zeytinliada'nın en geç 2-3 yıl içinde ziyarete açılması hedefleniyor.