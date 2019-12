-1500 LİRAYA YILBAŞI AĞACI İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Yeni yıl kutlamalarının vazgeçilmezleri arasında yer alan yılbaşı ağaçlarının fiyatları bu yıl, 8.25 lira ile 1534 lira arasında değişiyor. Süslemeleri de eklendiğinde yılbaşı ağacına sahip olmanın maliyeti en düşük 25.94 lira, en yüksek 1604 lirayı buluyor. Derlenen bilgiye göre, her yılın sonunda yeni yılı karşılamaya az bir süre kala evlere, alışveriş merkezlerine, bazı cadde ve sokaklara ayrı bir renk katıyor çam ağacı süsleme geleneği. Çeşitli boylarda ve özelliklerde suni çam ağacı üreten firmalar, her yıl binlerce çam ağacının yok edilmesinin önlenmesine de katkı sağlıyor. Yapay çam ağaçlarının satışa sunulduğu hipermarketler, internetteki alışveriş siteleri ve oyuncakçılar, evlerini süsleyerek yeni yıla ışıl ışıl bir ortamda girmek isteyenlere farklı alternatifler sunuyor. Farklı bir ambiansta yeni yılı karşılamak isteyen her keseye uygun çam ağacı bulunuyor. Buna göre, 120 santimetre uzunluğunda plastik malzemeden yapılan bir yılbaşı ağacına 8.25 liraya sahip olmak mümkün. Öte yandan, 18.87 liraya 150 santimetre, 38.35 liraya 180 santimetre, 82.48 liraya 240 santimetre, 94.28 liraya 180 santimetre (sık dallı), 117.88 liraya 210 santimetre (sık dallı), 235.88 liraya 240 santimetre (sık dallı), 234.82 liraya 210 santimetre (gerçek iğne yaprağı görüntüsü) ve 447.22 liraya 400 santimetre uzunluğunda, 1534 liraya 500 santimetre uzunluğunda, her keseye uygun çam ağaçları da satılıyor. Çam ağacını renklendirmek ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşturmak için farklı renklerde ve modellerde süsler de alıcıların beğenisine sunuluyor. İçinde 5 metre renkli ışık, konik yılbaşı ağacı tepesi, 16'lı karışık top seti, kar spreyi 5 adet süsleme püskülü bulunan set 17.69 liraya, 5 metre renkli ışık, 3 metre küp ışık, fiyonklu yıldız yılbaşı ağacı tepesi, 45 parça karışık top seti, kar spreyi, farklı renklerde 10 adet süsleme püskülü bulunan süsleme paketinin fiyatı 47.08 liraya, 10 metre beyaz led ışık, 3 metre kalpli ışık, altın yıldız yılbaşı ağacı tepesi, 45 parça karışık top seti, 6'lı desenli top seti, 4'lü kalın labut süs, 6'lı ince labut süs, kar spreyi, 10 adet süsleme püskülü bulunan set ise 70.68 liraya satılıyor. Çam ağacı süslerini set yerine tek tek de almak mümkün. Çam ağacının zirvesine yerleştirilen konik şeklindeki ağaç süsünün fiyatı 2.95 lira, yıldız şeklindeki ağaç süsünün fiyatı 5.78 lira, melek şeklindeki ağaç süsünün fiyatı ise 21.83 lira. Ağaçlara ayrı bir renk katan topların fiyatları da 4.60 lira ile 11.68 lira arasında değişiyor. Üzerinde 100 adet renkli ışık bulunan 5 metre uzunluğundaki aydınlatmaya 14.16 lira, 50 adet renkli ışık bulunan 2.5 metre uzunluğundaki aydınlatmaya 10.62 liraya sahip olmak mümkün. Yılbaşı ağacının süslenmesinin ardından son işlem ağaca kar görüntüsünün verilmesi. Kar spreyine sahip olmanın maliyeti ise yalnızca 4.13 lira.