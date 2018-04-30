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Yaşam

1500 liralık transfer faturası çıkarılan Japon turistlere paraları iade edildi

"Turistleri mağdur eden ve ülke imajımızı zedeleyen acenteleri disiplin kuruluna sevk edeceğiz”

30 Nisan 2018 11:23

Atatürk Havalimanı’ndan Sultanahmet’e faaliyet gösteren bir acente tarafından 1550 TL’ye götürülen iki Japon turiste paraları iade edildi.

Hürriyet'ten Burak Coşkun'un haberine göre, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Japon turistleri kaldıkları otelde ziyaret etti. 

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da iki Japon turist Reiko Eguchi ve Michiko Fukuzumi’ye bir mektup yazdı. Mektupta yaşanan olaydan duyulan üzüntü dile getirildi. TÜRSAB yetkilileri, “Bu tip olayların yaşanmaması adına denetimleri sıklaştırdık. Turistleri mağdur eden ve ülke imajımızı zedeleyen acenteleri disiplin kuruluna sevk edeceğiz” dedi.

Daha önce Japon turistlerin Türkiye’deki masraflarının TÜRSAB tarafından karşılanacağı açıklanmış, havalimanından Sultanhamet’e transferi sağlayan firma hakkında soruşturma açıldığı ifade edilmişti. Turistlerden 1550 TL’lik transfer ücreti alan şirket de turistlere aldıkları parayı geri ödedi.

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