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1500 dar gelirliye 1.5 ton kömür dağıtımına başlandı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile dar gelirli yaklaşık 1500 aileye 1

02 Kasım 2017 12:04

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile dar gelirli yaklaşık 1500 aileye 1.5 ton kömür dağıtımına başlandı.
Soma’dan Avcılar’a getirilen ve belirlenen yoksul ailelerin evlerine teslim edilen linyit kömürlerinin dağıtımına başlandı. Kaymakam Hulusi Doğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Eraslan ile birlikte kömür dağıtılan alanda inceleme yaptı. Kaymakam Doğan, bu yıl bin 500’e yakın aileye bin 859 ton kömürün evlerinde teslim edileceğini belirtirken şöyle dedi:
“Her aileye bin 500 kilo kömür dağıtacağız. Kömürü bizzat evlerine teslim ediyoruz. Kömür, Soma’dan Ege Linyitleri’nden geliyor. Vatandaşımız memnun. Bu soğuk kış gününde devletin sıcaklığı ile onları ısıtacağız.”
Kaymakam Doğan Avcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile zor durumda olanlara bu yılık ilk 10 ayında yaklaşık 13 milyon 500 bin TL katkıda bulunduklarını belirtirken, “Bunun 3 milyon 500 bini  vakfımızın dağıttığı çeşitli şekilde parasal kaynaklar; gıda, yol, eğitim gibi yardımlardır. 10 milyon ise engelli , yaşlılara, çocuklara, eşini kaybetmiş kadınlara yapılan yardımlardır. 20 bin civarında insanımıza yardım edilmiş. Bu rakamın içinde bazılarına 2-3 kez yapılan yardımlar da vardır, Sosyal hizmetler evde bakım ve çocuklara yardım bunun dışındadır. Başvuranların incelemelerini en kısa sürede yaparak gereken desteklerde bulunuyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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