T24 LogoT24 Logo
Gündem

150 yıllık Osmanlı kehribarı tespihin fiyatı 35 bin lira

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, Osmanlı kehribarından yapılan ve 150 yıllık olduğu belirtilen tespih, 35 bin liradan satışa sunuldu

03 Mart 2018 15:18

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, Osmanlı kehribarından yapılan ve 150 yıllık olduğu belirtilen tespih, 35 bin liradan satışa sunuldu.
Merkez İzzetpaşa Çarşısı\'nda tesbihçilik yapan Mehmet Özen (53), Osmanlı kehribarından yapılan 150 yıllık olduğunu söylediği tespihi, 35 bin liraya satışa çakırdı. Mehmet Özen, 46 yıl önce tespih satan babasının yanında mesleği öğrendiğini belirterek, \"1972-1986 yılları arasında babam bu dükkanda duruyordu. Şimdi ise ben bu mesleği devam ettiriyorum. Sattığımız tespihler, yeni sıkma kehribar, eski Osmanlı kehribarları, damla kehribar, kuka, fil dişi ve katalin çeşitlerinden oluşuyor\" dedi.
Osmanlı İmparatorluğu\'nun dağılmasının ardından bu tespihin üretiminin durduğunu söyleyen Özen, \"Bu tespihimiz Alman sıkması ama Osmanlı kehribarı olarak bilinir. Dış tarafı kırmızıdır ama içi kesildiği zaman sarı olur. Damarlı ve damarsız cinsi de vardır. Bu tespih bize eski yıllardan kaldı. 90\'lı yıllarda bize geldi. Osmanlı kehribarı tespihini fiyat olarak 35 ile 40 bin lira arasında satıyoruz. Bu tespih, pahalı bir tespih olduğu için genelde koleksiyoncular ilgi gösteriyor. Ya da maddi durumu iyi olup, yeni tespih yaptırmak isteyenler bu tespihi kestirip istedikleri modelde tespih yaptırıyorlar. Talep çok ama pahalı olmasından dolayı alıcısı çok az\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞMerkezMehmetSattığımızOsmanlıAlmanDışDamarlıBuYaTalepFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24