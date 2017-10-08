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Yaşam

150 yıllık konak kül oldu

Safranbolu'da çıkan yangında yaklaşık 150 yıllık iki katlı tarihi konak kullanılamaz hale geldi

08 Ekim 2017 19:49

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 yıllık iki katlı tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Hüseyin Çelebi Mahallesi Taşminare Sokağı'nda bulunan Selahattin Yılmaz'a ait iki katlı tarihi konakta kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle gelen Safranbolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede bütün konağı saran yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen konak, kullanılamaz hale geldi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, tarihi konakta çıkan yangını söndürdüklerini söyledi.

Can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu anlatan Ürkmezer, konağın ahşap olmasının yangını hızlandırdığını sözlerine ekledi. (DHA)

 

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