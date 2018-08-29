'150 yıllık han yıkılmasın' seferberliği

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE\'nin İkizdere ilçesi Çağırankaya Yaylası\'nda yer alan, bölgede ayakta kalan 7 handan 150 yıllık ahşap yapının yıkılma tehlikesi bulunuyor. Tarihte Trabzon ve Rize üzerinden Erzurum ile Kars\'a kervanlarla gidenlerin ziyaret ettiği han için harekete geçen yöre halkı, yapının restore edilerek, korumaya alınmasını istiyor.

İkizdere ilçesinde, tarihte Trabzon ile Rize üzerinden Erzurum ve Kars\'a kervanlarla gidenlerin ziyaret ettiği, 2392 metre yükseklikteki Çağırankaya Yaylası\'nda yer alan ve bölgede ayakta kalan 7 handan biri olan 150 yıllık ahşap yapı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakan yaylada yöre halkı, odun direkler yasladığı hanın yıkılmasına karşı önlem almaya çalışıyor. Yayla sakinleri, hanın restore edilerek, turizme kazandırılması için harekete geçti. Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'ne başvuran yaylacılar, yapının Kültür Varlıkları Koruma Kurulu\'nca tescil edilerek, korumaya alınmasını istedi.

\'BURADA BİNLERCE HATIRALAR VAR\'

Çağırankaya Yaylası\'nın tarihte kervan yolu olarak kullanıldığını belirten yaylacı Ali Rıza Coşkun, \"Bu yayla, geçmişte Rize\'yi Erzurum’a, Trabzon\'u Kars’a, Çayeli\'ni İspir’e, İkizdere’yi Çamlıhemşin’e Güneysu’ya bağlardı. Bütün bu bölgelerin kervan yolu bu alandan geçiyordu. Bu yapı da 150 yıl önce buradan geçen kervan sahiplerinin yeme- içme, konaklama ve ihtiyaçlarını giderme yeri olarak yapılmıştı. Burada binlerce hatıralar var. Bizim çocukluğumuzda buralarda geçti. Bu han ve yanında yapılan diğer hanlar buradan geçen insanlara yıllarca hizmet verdi. Bunun yanına yapılan yeni hanlar yıkıldı ve sadece en eski yapılan şu an ayakta durmakta zorlanan bu han kaldı. Bu hanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek koruma altına alınmasını istiyoruz\" dedi.

Yaylada hayvancık yapan Necati Yılmaz da \"Dedemin babası zamanında bu hanı kullanılırdı. 150 yıldır ayakta duran bir yapı olmasına rağmen bölgedeki rüzgara, kara, zor şartlara dayanamadı. Şu an yıkılma tehlikesi altında. Burada 7 tane han vardı. Bir tek bu, en eski olan han ayakta kalabildi. Yıkılmasını istemiyoruz\" diye konuştu.



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