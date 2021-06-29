150 yıl önce neslinin tükendiğine inanılıyordu; Batı Avustralya açıklarında bir adada bulundu

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Bilim insanları 150 yıl önce neslinin tükendiğine inanılan bir fare türünün Batı Avustralya açıklarındaki bir adada yaşadığını tespit etti.

Avrupalıların Avustralya'ya varmasından bu yana yerli hayvan türlerinin nüfusundaki düşüşü inceleyen araştırmacılar, nesli tükenen fare türünden alınan 8 DNA örneği ile adalardaki fare türünden alınan DNA örneğini kıyasladı.

Sonuçlara göre "nesli tükendiğine inanılan" Gould's faresi ile Shark Bay faresi birbirleriyle aynı yapıya sahip.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Emily Roycroft, "Bu cinsin hayata dönmüş olması Avustralya'da kemirgenler orantısız seviyede yok olurken iyi bir haber" dedi. Roycroft, bu türün ana karadan kayboluşunun ve sadece adada yaşamaya başlamalarının insanların doğaya etkisini gösterdiğine işaret etti.