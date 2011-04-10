150 milyon doları bavulla kaçırdılar

T24 - Dubai'den Türkiye'ye sokulan 150 milyon dolar, Tahtakale'den Rusya'ya 37 seferde bavulla taşındı.

Türkiye ve Rusya işbirliğiyle son yılların en büyük kara para aklama operasyonu yapıldı.

Azeri işadamları Nizami A., Surkhay H. ve Badalov V'ye ait olduğu ileri sürülen 150 milyon doların Tahtakale'de "Ayaklı Borsacılar" olarak bilinen döviz bürosu s ahibi ve çalışanların valizlerle 37 seferde Rusya'ya taşıdığı belirlendi.

Habertürk gazetesinin haberine göre, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri 14 kuryeyi yakalayarak gözaltına alırken, Azeri işadamları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Atatürk Havalimanı'ndan 14 Aralık'ta uçakla Rusya7nın Vnoukovo Hovalimanı'na inen üçü Azeri biri İranlı 4 kişi, gümrükten geçirmeye çalıştıkları 14.5 milyon dolar ve 4 milyon Euro ile yakalandı.

Rusya Federal Gümrük Servisi Merkez İnfaz Dairesi, Türkiye'ye bir yazı göndererek kuryelik yaptıkları tahmin edilen 14 kişinin ismini bildirdi ve Türkiye'den Rusya'ya yapılan para transferlerinin soruşturulmasını istedi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, son yılların en büyük para transfer soruşturması için harekete geçti. Para transferi yaptığından şüphelenilen Tahtakale'de döviz bürosu sahibi ile çalışanı olan 14 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan ve halk arasında 'Ayaklı Borsacılar' olarak bilinen Tahtakale Döviz Bürosu sahibi ve çalışanları, "Para taşıma işinin suç olduğunu bilmiyorduk. Paralar, Azeri işadamı arkadaşımıza aitti. Bin ile 2 bin dolar karşılığında paraları Rusya'ya götürdük" dediler.

14 kuryenin 2010 yılı Mayıs ve Ekim ayları arasında 37 seferde toplam 40 milyon dolar ile 10 milyon Euro'yu valizlerle Rusya'ya taşıdıkları tespit edildi. Azeri işadamlarının son 1 yılda en az 150 milyon doları tahmin ediliyor.

İstanbul'dan Rusya'ya valizlerle taşınan milyonlarca doların yine valizlerel Dubai'den Türkiye'ye taşındığı belirlendi.



