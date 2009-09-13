150 metrelik tülden elbise

Kıyafeti Tanju Babacan ve ekibinin diktiğini belirten Ersoy, “Bu elbise için 150 metre tül harcandı, ben de çok beğendim” dedi.



Bir giydiği elbiseyi bir daha giymediğini de sözlerine ekleyen Ersoy, kıyafetin kaça mal olduğunu söylemezken, kıyafetlerini saklamadığını ve çevresindekilere verdiğini belirtti. “Kıyafetlerimi saklasam şu an 50 ev parası eder” diyen Ersoy, “38 senedir de bir alternatifim yok, türümün son örneğiyim” diye konuştu.



Bu arada programın diğer jüri üyesi Gülben Ergen de, Hülya Avşar’la aralarının bu aralar çok iyi olduğunu belirterek, “Geçenlerde Hülya Hanım, kızı Zehra ile ev ziyaretime geldiler. İlişkimiz süper ama bu Hülya Avşar, rahat duramaz bir yerde laf söylerse karşılığını veririm, kaşınırsa kaşırım” diyerek ilginç bir açıklama yaptı. Diğer jüri üyeleri de Ergen’in bu sözlerine, “Allah’tan arası iyiymiş yoksa neler olur bilinmez” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler.