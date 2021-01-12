150 kişi CHP'ye geçti; AKP'nin Ovacık'ta meclis üyesi kalmadı

Tunceli Ovacık’ta aralarında AKP'nin tek Belediye Meclis Üyesi Şükrü Şamdereli’nin de bulunduğu 150 kişi, CHP'ye geçti. AKP'nin Ovacık'ta meclis üyesinin kalmadığı belirtildi.

Yeni Dersim gazetesinde yer alan habere göre, Ovacık'ta CHP'ye kitlesel katılım oldu. CHP Ovacık İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen törenle CHP'ye 150 kişi katılım sağladı. Törene, CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, CHP Ovacık İlçe Başkanı Ali Koçuk, İl Genel Meclis Üyesi Zülfü Külahçı, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Konuyla ilişkin konuşan Ali Mustafa Çelik, "Ovacık ilçemizde partimize katılan 150 yurttaşımız ile AKP’den ayrılarak partimize katılan belediye meclis üyesi Şükrü Şamdereli’ye parti rozetimizi taktık. Ovacık halkı ve esnafları ile buluşarak, onların yaşadıkları sıkıntıları, sorunları ve taleplerini dinleyerek, partimizin pandemi sürecindeki çözümlerini ve yaklaşımlarını paylaştık. Çalışacağız, daha çok çalışacağız, kazanacağız. Hep birlikte iktidara" dedi.

"AKP'nin meclis üyesi kalmadı"

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Ovacık'ta AK Parti'den belediye meclis üyesi seçilen Şükrü Şamdereli de CHP'ye katılan isimler arasında yer aldı. Şükrü Şamdereli AKP'nin tek meclis üyesiydi. Şamdereli'nin de CHP'ye geçmesiyle Ovacık'ta AKPi'nin meclis üyesi kalmadı.