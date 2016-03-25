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Yaşam

150 kiloluk danayı otomobile koyup çalmaya kalkıştılar!

İbrahim Karakuyu, 20 kilometre ilerde şarampole terk edilen otomobil ve içinde canlı haldeki hayvanını buldu

25 Mart 2016 20:40

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 58 yaşındaki İbrahim Karakuyu'ya ait 150 kiloluk danayı otomobile yükleyip çalmaya kalkıştı.

Sesler üzerine uyanan İbrahim Karakuyu, ahıra indiğinde dananın olmadığını fark etti. İbrahim Karakuyu, yeğeni ve oğlunu telefonla aradıktan sonra jandarmaya ihbarda bulundu. Sonrasında aracıyla otomobilin peşine düşen Karakuyu, yaklaşık 20 kilometre ilerde şarampole terk edilen otomobil ve içinde canlı haldeki hayvanını buldu. Israrlı takibi sonucu hayvanı bulan Karakuyu, tekrar çalınmasından korkarak hayvanı sattı. Jandarmanın yaptığı incelemede hırsızlık girişimde kullanılan otomobilin Konya'nın Ilgın ilçesinden satıldığı belirlendi.

 

'Otomobilden zorlukla çıkardık'

 

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, ahırda bir ineği, bir de danası bulunduğunu söyleyen İbrahim Karakuyu, olay gecesi ahırdan gelen sesler üzerine uyandığını ancak başta önemsemediğini aktardı. Dananın sesleri üzerine ahıra indiğini ve hırsızlığı fark ettiğini kaydeden Karakuyu, "Dışarı çıktığımda 1 kilometre ilerde, köy girişinde bir aracın farlarının yandığını fark ettim. Hemen peşlerine düştük ama çok hızlı gittikleri için yetişemedik. Israrlı takibimiz üzerine yaklaşık 20 kilometre gittikten sonra Senirkent karayolu üzerinde aracı şarampole çekerek şahısların kaçtığını tespit ettik" diye konuştu.

Şüphelilerin danayı çaldıktan sonra arka koltuğu sökülmüş otomobile koyduklarını belirten İbrahim Karakuyu, hayvanın kaçmaması ve ses çıkarmaması için de ağzının sıkıca bağlandığı ve başına da çuval geçirildiğini vurguladı. Olaydan önce kendisinden danayı satın almak isteyen ancak fiyatta anlaşamadıkları alıcılardan şüphelendiğini söyleyen Karakuyu, olaydan önce 5 bin lira istediği danayı 'tekrar çalınır' korkusuyla 4 bin 600 liraya başkasına sattığını anlattı. Karakuyu, "400 TL ucuza verdim ama yakalayamasak o da elimize geçmeyecekti" dedi.

 

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