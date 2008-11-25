150 çocuk sokaktan kurtarıldı

Denizli’de Avrupa Birliği’nin destek verdiği bir projeyle ailelere para ve gıda yardımı yapılarak, 156 çocuk sokaktan kurtarılıp okula gönderildi.



Denizli Köylerini Kalkındırma Derneği (DENKÖYDER) öncülüğündeki ‘Bu Çocuklar Geleceğimizdir’ isimli proje, Gümüşler Belediyesi ve Denizli Eğitim Gönüllüleri Derneği (DEGDER) ortaklığıyla yürütüldü. DENKÖYDER Başkanı Ahmet Parlak, Eğitim Koordinatörü Galip Karakılıç, Proje Danışmanı Aksun Akbıyık ve yürütücüsü Mahmut Aydoğan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyerek proje hakkında bilgi verdi.



Projenin sokakta çalışan çocukları para kazanmaya iten sebeplerin araştırılması üzerine ortaya çıktığını belirten DENKÖYDER Başkanı Ahmet Parlak, “Özellikle kenar semtlerde oturan çocukların ayakkabı boyacılığı yapmasını, mendil satmasını veya okul çağında bir işyerinde çalıştığını değişik zamanlarda yapılan araştırmalarda görmemiz, çocuk işçiliğiyle mücadele edilmesi gerektiği fikrini oluşturdu ve bu projeyi hayata geçirdik”dedi.



AB desteğinin de alındığı proje kapsamında öncelikle geliri ve eğitim seviyesi düşük ailelerin çocuklarının bilgilendirildiğini, ailelerine de çocuklarını niçin okutmaları gerektiğinin anlatıldığını vurgulayan Parlak, “Ailelere, ‘çocuğunu okuldan alma, sokağa gönderme, biz sana ihtiyaçların doğrultusunda gıda ve para yardımı yapalım' dedik. Böylece hem çocukları sokağın tehlikelerinden uzaklaştırdık hem de aile ekonomisine katkı sağladık. Çıraklık eğitim merkezlerini yarıda bırakanların da ustalarıyla görüşerek eğitimini tamamlamasını teşvik ettik” dedi.

Proje danışmanı Aksun Akbıyık, merkeze bağlı Gümüşler Beldesi'ni seçtiklerini belirterek şunları söyledi:



“Amacımız, sokak çocuklarını suça zemin hazırlayan ortamlardan kurtarmaktı. Bunun için Gümüşler beldesini seçtik. Hedefimiz 100 öğrenciydi, fakat 156 öğrenciyle yol çıktık. 97 bin euroluk projenin maliyetinin yüzde 90’ını AB, yüzde 10’unu dernek karşıladı

