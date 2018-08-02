150 çocuk müziğin mucizevi gücüyle aynı sahnede buluşuyor

"Barış İçin Müzik Orkestraları'' ve ''Adalar Çocuk Orkestrası'', 5 Ağustos Pazar, saat 18.30'da Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu bahçesinde konser verecekler. Birbirinden yetenekli 150 çocuk, ücretsiz verilecek konserde dinleyenlere müzik ziyafeti sunacak.

2016 yılında kurulan Adalar Çocuk Orkestrası, 7-14 yaşları arasında 25 çocukla başladığı müzik yolculuğuna bugün 65 Adalı çocukla devam ediyor. Adalar'da yaşayan çocukların keman, çello, viyola gibi enstrümanlarla tanışmasını sağlayan projeye ''Barış İçin Müzik Vakfı'' repertuar ve eğitmen desteği sağlıyor.

6. konserleri Büyükada'da

Çalışmalarına başladıktan sonra, 3 ay gibi kısa bir sürede ilk konserini vermesinin ardından, Zorlu Performans Merkezi, Anadolu Kulübü, Heybeliada Ruhban Okulu gibi mekanlarda toplam 5 konser veren orkestra, şimdi de 6. konserleri için yerlerini alacaklar.

5 Ağustos Pazar, saat 18.30'da başlayacak ücretsiz konserde, 2016 yılında kurulan ve 7-14 yaşları arasında 25 çocukla başladığı müzik yolculuğuna bugün 65 Adalı çocukla devam eden "Adalar Çocuk Orkestrası" ile ''Barış için Müzik Orkestraları'' sahne alacak.

Genç yetenekler, 6. konserlerini Büyükada'da saat 18:30'da Şehit Murat Yüksel İlköğretim Okulu'nda verecek.



